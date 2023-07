Alcaraz vence francês Alexandre Müller e vai à terceira rodada de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2023 - 13:05 Compartilhe

O espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, se classificou para a terceira rodada de Wimbledon nesta sexta-feira (7), ao derrotar o francês Alexandre Müller (84º).

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 7-6 (7/2) e 6-3, em duas horas e 33 minutos.

“Estou muito, muito feliz. Era meu segundo jogo nesta quadra (Central), onde perdi no ano passado (nas oitavas de final, contra Jannik Sinner). Queria aproveitar e consegui”, declarou o espanhol de 20 anos, um dos candidatos ao título.

“Estou ganhando experiência e jogando cada vez melhor na grama”, comemorou o número 1 do mundo.

Antes de Wimbledon, Alcaraz foi campeão do ATP 500 de Queen’s, seu melhor resultado nessa superfície.

Contra Müller, o espanhol fez um primeiro set equilibrado, mas conseguiu a única quebra da parcial e fechou em 6-4.

No segundo, o equilíbrio continuou e a decisão só saiu no tie break, com Alcaraz levando a melhor novamente.

Já o terceiro set foi mais tranquilo para o espanhol, que não deu chances para uma reação de Müller e fechou o jogo em seu segundo match point.

