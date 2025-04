Alcaraz vence Djere e vai às quartas de final do ATP 500 de Barcelona

O tenista espanhol Carlos Alcaraz (nº 2 do mundo) se classificou para as quartas de final do torneio ATP 500 em Barcelona nesta quinta-feira (17), após derrotar com facilidade o sérvio Laslo Djere (nº 80) por 6-2 e 6-4 em apenas uma hora e 12 minutos de jogo.

Alcaraz, o grande favorito para vencer em Barcelona, quase não teve problemas contra Djere, exceto quando o sérvio quebrou seu saque e abriu 4 a 2 no segundo set. Mas o espanhol venceu quatro games consecutivos para fechar a partida.

Nas quartas de final, Alcaraz vai enfrentar o australiano Alex de Miñaur (nº 7), que tampouco teve problemas para derrotar o britânico Jacob Fearnley (nº 74) por 6-1 e 6-2.

“Depois de perder por 4-2 no segundo set, comecei a jogar um pouco mais no meu nível. Estou muito feliz com a forma como consegui chegar lá. Quero continuar assim”, disse o tenista de 21 anos.

“É muito positivo para o torneio que todos os favoritos estejam nas quartas de final”, acrescentou Alcaraz. “Não sei se é mais ou menos difícil do que nos anos anteriores, mas vai ser uma batalha a partir de agora”, disse ele.

Outro espanhol, Alejandro Davidovich, número 30 e recentemente semifinalista em Monte Carlo, onde foi eliminado justamente por Alcaraz, que depois conquistaria o título do torneio, mostrou que está em grande fase e eliminou o russo Andrey Rublev (nº 8) em dois sets: 7-5 e 6-4.

“Eu nunca o havia derrotado antes, então foi uma bela vitória. Fiquei um pouco nervoso quando quebrei o serviço dele no segundo set e ele continuou lutando, mas eu sabia que teria uma chance de vencer se mantivesse meu jogo e a estratégia que havia definido”, disse Davidovich após a partida.

Nas quartas de final, Davidovich vai enfrentar outro russo, Karen Khachanov (nº 27), que derrotou o também espanhol Jaume Munar.

Do outro lado da chave, o dinamarquês Holger Rune (nº 13) vai enfrentar o norueguês Casper Ruud (nº 10), atual campeão em Barcelona, enquanto o grego Stefanos Tsitsipas (nº 16) jogará contra o francês Arthur Fils (nº 14).

— Torneio ATP 500 de Barcelona

– Simples – Oitavas de final:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Laslo Djere (SRB) 6-2, 6-4

Alex De Miñaur (AUS/N.5) x Jacob Fearnley (GBR) 6-1, 6-2

Karen Khachanov (RUS) x Jaume Munar (ESP) 7-5, 6-4

Alejandro Davidovich (ESP) x Andrey Rublev (RUS/N.4) 7-5, 6-4

