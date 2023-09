Alcaraz vence Daniel Evans e vai às oitavas do US Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/09/2023 - 17:49 Compartilhe

O tenista espanhol Carlos Alcaraz suou neste sábado (2) para vencer o britânico Daniel Evans em quatro sets e avançar às oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos.

Alcaraz, primeiro cabeça-de-chave em Nova York, precisou de três horas e 11 minutos para vencer Evans (número 28 da ATP) por 6-2, 6-3, 4-6 e 6-3 na quadra central de Nova York.

Competindo sob o sol depois de duas vitórias emocionantes durante a noite, Alcaraz desta vez não conseguiu vencer sem perder um set e precisou liberar doses de seu melhor tênis para superar o aguerrido Evans.

“Ele é um adversário complicado, quer sempre ir à rede, acerta bons chutes, esse também é o meu jogo”, reconheceu o espanhol na quadra. “Quando jogamos entre nós é sempre um espetáculo em quadra e as pessoas adoram”.

O espanhol enfrenta nesta segunda-feira o jovem italiano Matteo Arnaldi (61º do ranking da ATP), que surpreendeu o britânico Cameron Norrie (16º) em três sets.

O espanhol entrará na segunda semana do Grand Slam com um pouco menos de desgaste nas pernas do que seu grande adversário, Novak Djokovic, que conseguiu uma virada épica após estar perdendo por dois sets na noite de sexta-feira.

Com apenas 20 anos, Alcaraz disputará pela terceira vez as oitavas de final do seu Grand Slam ‘preferido’ com o objetivo de ser o primeiro campeão a defender o título desde seu ídolo Roger Federer em 2008.

“Adoraria fazer parte da história deste torneio junto com Roger na defesa do troféu. Este é o meu grande objetivo agora”, destacou.

Alcaraz ficou conhecido mundialmente nas quadras duras de Flushing Meadows em 2021, quando, aos 18 anos, nocauteou o candidato ao título Stefanos Tsitsipas. Apenas um ano depois ele voltou em grande estilo, ergueu seu primeiro troféu de Grand Slam e se tornou o mais jovem número um da história.

