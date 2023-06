Alcaraz vence ATP 500 de Queen’s e voltará a ser número 1 do ranking na segunda-feira

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/06/2023 - 12:04 Compartilhe

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou neste domingo o ATP 500 de Queen’s, em Londres, ao derrotar na final o australiano Alex de Miñaur, por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 6-4, e com isso vai recuperar a posição de número do ranking da ATP na segunda-feira.

A oito dias do início de Wimbledon, Alcaraz conquistou o seu primeiro troféu na grama, onde disputava apenas o seu terceiro torneio, com o qual garantiu ultrapassar no ranking o sérvio Novak Djokovic, que havia chegado ao topo graças à sua vitória em Roland Garros.

“Significa muito ter meu nome no troféu”, disse Alcaraz depois de se juntar a astros como Rafael Nadal, Pete Sampras e John McEnroe como vencedores do torneio de Queen’s.

“É especial para mim jogar aqui. Tantas lendas venceram aqui, então ver meu nome no troféu cercado pelos grandes campeões para mim é incrível”, acrescentou.

O tenista de 20 anos não conseguiu passar da quarta rodada em suas duas participações anteriores em Wimbledon, mas seu desempenho impressionante nesta semana em Londres sugere que ele pode ser a maior ameaça para Djokovic, que buscará seu 24ª título de Grand Slam e oitava taça no All England Club British Open no mês que vem.

Depois de sofrer contra o francês Arthur Rinderknech na primeira rodada, Alcaraz não perdeu um set nas quatro partidas seguintes no ATP 500 de Queen’s.

De Miñaur havia derrotado o britânico Andy Murray e o sexto colocado do ranking da ATP, o dinamarquês Holger Rune, a caminho da final.

Mas o australiano não conseguiu aproveitar as chances contra o Alcaraz na final.

De Minaur teve dois break points ao vencer o primeiro set por 4-3.

Mas Alcaraz não só conseguiu confirmar seu saque, como quebrou o serviço do adversário, número 18 do mundo, no game seguinte, para acabar vencendo o set por 6-4.

O espanhol campeão do último US Open precisou de atendimento entre as duas parciais, e foram colocadas dois esparadrapos no quadríceps direito.

Mas os movimentos de Alcaraz não foram afetados e ele aproveitou o único break point que teve a seu favor no quinto game do segundo set para abrir uma vantagem de 3-2.

Os poucos erros do espanhol deram a De Miñaur alguma esperança no game final, quando Alcaraz estava perdendo por 30-0 no momento em que sacava.

Mas sem vacilar, o espanhol marcou os quatro pontos seguintes para garantir a vitória e o primeiro lugar no ranking mundial.

