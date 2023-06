Alcaraz vai às quartas de final do ATP 500 de Queen’s

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2023 - 14:22 Compartilhe

O espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, se classificou para as quartas de final do ATP 500 de Queen’s, ao derrotar o tcheco Jiri Lehecka (36º) nesta quinta-feira (22).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 24 minutos.

Na próxima fase, ele vai enfrentar o húngaro Grigor Dimitrov (26º) ou o argentino Francisco Cerúndolo (19º).

Esta é a primeira vez que o jovem espanhol chega às quartas de final em um torneio disputado na grama. Em Wimbledon, ele caiu na segunda rodada em 2021 e nas oitavas de final em 2022.

Na primeira rodada no Queen’s Club, Alcaraz sofreu para derrotar o francês Arthur Rinderknech (83º) em três sets, de virada. Contra Lehecka, no entanto, mostrou um jogo muito mais sólido.

Quem também avançou para as quartas foi o australiano Alex De Minaur, que derrotou o argentino Diego Schwartzman (107º) com um duplo 6-2.

Outro classificado foi o francês Adrian Mannarino (46º), que surpreendeu ao bater o americano Taylor Fritz (8º) por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 7-6 (9/7).

— ATP 500 de Queen’s:

– Simples masculino – Segunda rodada:

Carlos Alcaraz (ESP) x Jiri Lehecka (CZE) 6-2, 6-3

Alex De Minaur (AUS) x Diego Schwartzman (ARG) 6-2, 6-2

Adrian Mannarino (FRA) x Taylor Fritz (EUA) 6-4, 7-6 (9/7)

