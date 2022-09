Alcaraz vai às oitavas do US Open como líder em vitórias no ano

AFP 03/09/2022 - 23:53 Compartilhe

O espanhol Carlos Alcaraz se tornou neste sábado o tenista com mais vitórias no ano ao derrotar o americano Jenson Brooksby na terceira rodada do US Open.







Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com um triplo 6-3, em duas horas e 11 minutos de partida.

“Fui muito agressivo, me mantive e aproveitei minhas chances”, disse o espanhol depois do jogo.

Alcaraz soma 47 vitórias em 2022, uma a mais que o antigo líder no quesito, o grego Stefanos Tsitsipas.

Aos 19 anos, ele também é o jogador mais jovem a se classificar por dois anos seguidos às oitavas de final do US Open desde Pete Sampras em 1990.

Em 2021, chegou às quartas do torneio em uma campanha surpreendente e foi eliminado por Tsitsipas.

Nesta edição, o espanhol ainda não perdeu nenhum set e, caso conquiste o título, pode se tornar o tenista mais jovem a liderar o ranking da ATP.

Nas oitavas de final, Alcaraz irá enfrentar o croata Marin Cilic, que neste sábado derrotou o britânico Daniel Evans por 3 sets a 1.

