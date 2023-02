Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 25/02/2023 - 23:20 Compartilhe

Carlos Alcaraz, número dois do mundo, vai buscar, neste domingo, às 17h30, o bicampeonato do Rio Open para buscar um feito inédito no torneio de ser o primeiro bicampeão da competição que está em sua nona edição.

Até aqui, Rafael Nadal, David Ferrer entre outros levantaram o caneco, mas nunca repetiram tal feito no saibro carioca. Para tal terá que derrotar o segundo favorito, o britânico Cameron Norrie, 13º colocado.

A conquista no Rio de Janeiro o faria ficar com 6980 pontos, o mesmo número de Novak Djokovic no topo do ranking. Pelos critérios de desempate com maiores torneios, Nole ficaria em primeiro, mas a disputa seria tete à tete semana que vem quando Alcaraz joga o ATP 500 de Acapulco, no México, e Djokovic joga em Dubai.





Confira os campeões do Rio Open:

2022 – Carlos Alcaraz (ESP)

2020 – Cristian Garín (CHI)

2019 – Laslo Djere (SRB)

2018 – Diego Schwartzman (ARG)

2017 – Dominic Thiem (AUT)





2016 – Pablo Cuevas (URU)

2015 – David Ferrer (ESP)

2014 – Rafael Nadal (ESP)

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias