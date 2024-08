Alcaraz tem dia de fúria em Cincinnati, quebra raquete e se despede com derrota para Monfils

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2024 - 17:22 Para compartilhar:

Carlos Alcaraz estava animado para o Torneio de Cincinnati em sua primeira missão para fechar a temporada bem e no topo do ranking. Mas a largada foi da pior maneira possível. Além de ser eliminado na estreia, diante do francês Gael Monfils, levando 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4, o espanhol ainda teve um ataque de fúria após mais um dos tantos erros na partida e destruiu a raquete com diversas pancadas no chão.

Alcaraz não se encontrou diante do veterano francês. Cabeça de chave 2, o espanhol até fechou o primeiro set com vitória por 6 a 4. Mas foi só o que de bom apresentou em dia com oito duplas faltas e 22 erros não forçados.

E a revolta do terceiro do ranking mundial veio quando o francês começou a equilibrar as ações. Mesmo com 35 erros, Monfils teve mais controle emocional para empatar a partida no tie-break do segundo set, com 7/6 (7/5).

Após abrir 1 a 0 no terceiro set, Alcaraz desperdiçou dois break points a seguir e não voltou mais para a partida. Permitiu a igualdade e ainda foi quebrado. Molfils abriu cômoda vantagem de dois pontos e jamais permitiu que o favorito “voltasse” para a parcial. Definiu a virada no segundo match point, com 6 a 4.

Enquanto Alcaraz mostrou enorme desequilíbrio emocional e assustou os torcedores em Cincinnati, o líder do ranking, Jannik Sinner, sequer teve trabalho para avançar nesta sexta-feira. O italiano ganhou sem precisar jogar diante do australiano Jordan Thompson, que sentiu uma lesão e desistiu de entrar em quadra.

A sexta-feira ainda marcou a eliminação do norueguês Cásper Ruud, cabeça 7, diante do canadense Félix Auger-Aliassime, parciais de 6/3 e 6/1. Já o alemão Alexander Zverev, terceiro favorito, passou pelo espanhol Pablo Carreño Busta com 7/5 e 7/6 (8/6), enquanto o russo Andrey Rublev (6º cabeça) superou o norte-americano Brandon Nakashima com 7/6 (7/5) e 6/1.