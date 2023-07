Alcaraz sofre para vencer Jarry mas iguala seu melhor resultado em Wimbledon ao ir às oitavas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/07/2023 - 14:34 Compartilhe

O número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, sofreu neste sábado para derrotar o chileno Nicolás Jarry (N.28) e se classificar para as oitavas de final de Wimbledon, igualando seu melhor resultado no torneio londrino.

O jovem tenista espanhol de 20 anos acabou levando a melhor após 3h56 de uma dura batalha em quatro sets, 6-3, 6-7 (6/8), 6-3 e 7-5.

Nas oitavas de final, Alcaraz vai enfrentar o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev (N.21) e o italiano Matteo Berrettini (N.38), vice-campeão em 2021.

No ano passado, em sua segunda participação no All England Club, Alcaraz foi derrotado nas oitavas de final pelo italiano Jannik Sinner, mas esta temporada o espanhol chega com outro status, como número 1 da ATP, depois de ter conquistado o seu primeiro Grand Slam (o US Open) e depois de vencer recentemente seu primeiro torneio na grama, o ATP de Queen’s.

Porém, após duas primeiras rodadas em que avançou sem perder um set, Jarry mostrou muita resistência. No primeiro set conseguiu o ‘break’ para abrir 5-3 e vencer o set com seu saque.

No segundo set, Jarry abriu 3 a 0, mas Alcaraz levou a disputa para o ‘tie-break’, onde o chileno empatou a partida. O terceiro set virou rapidamente a favor do espanhol, mas no quarto, Jarry voltou a oferecer resistência e novamente abriu 3-0.

Mas o espanhol reagiu, empatou em 4-4 e conseguiu a ‘quebra’ decisiva para colocar 6-5 e voltar a vencer.

O triunfo não foi necessariamente convincente contra um chileno que não jogava na grama londrina desde a eliminação na primeira fase em 2019 e que, em três participações até este ano, só havia passado da primeira fase em uma delas (2018).

ig/mcd/iga/aam

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias