Alcaraz segue no topo do ranking da ATP; Thiago Monteiro volta a ser melhor brasileiro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/07/2023 - 15:36 Compartilhe

O tenista espanhol Carlos Alcaraz segue na liderança do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (24), com uma ampla vantagem graças ao recente título no torneio de Wimbledon.

Por sua vez, Thiago Monteiro voltou a ser o melhor entre os brasileiros na lista, aparecendo na 121ª posição.

Na semana passada, Monteiro, que deixou o Top 100 depois de mais de um ano, tinha sido ultrapassado por Thiago Wild, que no ranking desta semana aparece no 123º posto.

Sem muitas mudanças significativas, a maior ascensão entre os 100 melhores foi do argentino Pedro Cachín, que ganhou 41 posições e agora é o número 49 do mundo.

Cachín, que no último domingo foi campeão do ATP 250 de Gstaad, seu primeiro título no circuito, entra pela primeira vez no Top 50.

— Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 24/07:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 9.375 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 8.795

3. Daniil Medvedev (RUS) 6.520

4. Casper Ruud (NOR) 4.905

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.850

6. Holger Rune (DIN) 4.825

7. Andrey Rublev (RUS) 4.730

8. Jannik Sinner (ITA) 3.975

9. Taylor Fritz (EUA) 3.310

10. Frances Tiafoe (EUA) 3.130

11. Karen Khachanov (RUS) 2.945





12. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.770

13. Cameron Norrie (GBR) 2.610

14. Tommy Paul (EUA) 2.345

15. Borna Coric (CRO) 2.225

16. Hubert Hurkacz (POL) 2.195 (+1)

17. Alex De Minaur (AUS) 2.150 (+1)

18. Lorenzo Musetti (ITA) 1.880 (-2)

19. Alexander Zverev (ALE) 1.755

20. Grigor Dimitrov (BUL) 1.600 (+1)

…

121. Thiago Monteiro (BRA) 539 (+2)

chc/fby/dam/iga/cb/aam





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias