Alcaraz se recupera de derrota na estreia e vence Rublev no ATP Finals

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/11/2024 - 13:40 Para compartilhar:

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, venceu o russo Andrey Rublev (N.8) nesta quarta-feira (13) e se recuperou da derrota inicial no ATP Finals, disputado em Turim.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (10/8), em uma hora e 36 minutos.

O jovem espanhol começou o torneio na segunda-feira com derrota para o norueguês Casper Ruud (N.7), num jogo em que “não se sentia bem”.

Nesta quarta-feira, na segunda rodada do ‘Grupo John Newcombe’, Alcaraz impôs a segunda derrota a Rublev, que na estreia perdeu para o alemão Alexander Zverev (N.2).

“Estou muito feliz pelo nível que mostrei, acho que foi um nível muito alto”, comemorou Alcaraz após a vitória.

“Apesar das minhas condições, de estar resfriado, e de jogar do fundo da quadra contra alguém como Rublev, que bate muito forte e domina, pensei que não iria me sentir totalmente bem, mas desde que entrei na quadra me senti melhor do que pensava”, acrescentou.

O primeiro set foi equilibrado até o quinto game, quando Alcaraz conseguiu os dois primeiros break points do jogo, que Rublev acabou salvando.

No entanto, no quinto game, o espanhol finalmente conseguiu uma quebra para fazer 4-3. Na sequência, confirmou seu saque e depois quebrou mais uma vez o serviço do russo para fechar a parcial em 6-3.

Alcaraz começou o segundo set sacando e venceu seu quinto game consecutivo, sem ceder pontos a Rublev. Mas o russo reagiu e a decisão foi para o tie break sem que nenhum dos dois tenistas tivesse um break point ao longo de 12 games.

O equilíbrio se manteve até o momento decisivo: Rublev contou com dois set points, mas Alcaraz se salvou e depois selou a vitória em seu segundo match point.

“Fizemos um bom jogo. Dos três que nós disputamos, foi o que eu tive um nível mais alto. Quando ele [Alcaraz], realmente não há muitos jogadores que podem vencê-lo”, disse Rublev após a partida.

Na próxima sexta-feira, Carlos Alcaraz irá enfrentar Alexander Zverev, que ainda entra em quadra pela segunda rodada contra Casper Ruud.

bur-dam/pm/cb/yr