Alcaraz se diz surpreso com título em Wimbledon: ‘Sonho que vira realidade’

Atual número 1 do ranking do ATP, o espanhol Carlos Alcaraz derrotou o multicampeão Novak Djokovic na decisão de Wimbledon, na quadra central, e disse estar realizando um sonho. O tenista, de apenas 20 anos, não poupou elogios ao rival e mostrou surpresa com o título conquistado neste domingo.

“É bom vencer, mas mesmo se tivesse perdido estaria orgulhoso, fazendo história nesse torneio, fazendo a final contra uma lenda de todos os esportes. É um sonho virando realidade. Jogar nesse nível é incrível, chegar até aqui. Estou orgulhoso de estar aqui”, disse Alcaraz.

Alcaraz revelou que Djokovic é um de seus ídolos de infância e que o sérvio serviu de inspiração em sua trajetória. “Foi incrível enfrentá-lo (Djokovic). É inacreditável. Ele me inspirou muito. Comecei a jogar tênis vendo-o jogar. Antes de eu nascer ele já estava ganhando torneios. Você falou que os 36 (anos) são os novos 26 e você faz isso na prática”, afirmou o espanhol.

A gentileza foi retribuída por Djokovic, que elogiou a evolução do adversário. “Temos que louvar Carlos e sua equipe. Achei que só teria problemas com você no saibro e no

cimento, mas não na grama, mas este ano tem sido uma história completamente diferente. Parabéns, tem sido incrível como você tem se adaptado à superfície, você só jogou algumas vezes aqui”, afirmou.

Alcaraz é o terceiro atleta mais jovem a conquistar o título em Wimbledon. Ele só perde para Boris Becker, campeão em 2985 aos 17 anos, e de Bjorn Borg, que conquistou o torneio em 1976 aos 20. Do outro lado, Djokovic, perdeu a chance de conquistar o seu 24° título de Grand Slam, sendo sete em solo inglês, ainda atrás de Roger Federer, com oito.

Neste domingo, Alcaraz derrotou Djokovic por 3 sets a 2, com parciais de 1/6, 7/6(6), 6/1, 3/6 e 6/4. Ele conquistou o seu sexto título da temporada, acumulando troféus em Buenos Aires, Masters 1000 de Indian Wells, Barcelona, Masters 1000 de Madrid, ATP 500 de Queen’s e Wimbledon.

