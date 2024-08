Alcaraz perde um set mas vence em sua estreia no US Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/08/2024 - 23:45 Para compartilhar:

Numa partida em que chegou a perder um set, o tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu numa estreia complicada no Aberto dos Estados Unidos, o australiano Li Tu, número 186 do ranking da ATP na noite desta terça-feira (27).

Alcaraz, que busca o terceiro título consecutivo de Grand Slam, deixou sentimentos contraditórios em uma partida que acabou vencendo por 6-2, 4-6, 6-3 e 6-1 na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

Por um lado, o espanhol parecia recuperado da torção no tornozelo direito sofrida num treino de fim de semana, mas por outro deu a impressão de continuar mentalmente afetado pelas dolorosas derrotas sofridas nas últimas semanas, especialmente a final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 contra Novak Djokovic.

O ousado Li Tu, vindo do qualifying, conseguiu manter o nível de velocidade e potência durante longos trechos da partida, aproveitando um curto-circuito de Alcaraz no saque que lhe custou o segundo set.

O adversário do Alcaraz na segunda rodada, onde já estão Djokovic e Jannik Sinner, será o holandês Botic van De Zandschulp, número 74 do ranking da ATP.

Se conquistar o título em Nova York, Alcaraz será o terceiro jogador a emendar títulos de Roland Garros, Wimbledon e US Open no mesmo ano, depois de Rod Laver (1969) e Rafael Nadal (2010).

“Sempre adoro jogar em Nova York, é uma das quadras mais elétricas que conheço. É uma honra vir aqui, tentar mostrar um tênis bonito, para as pessoas se divertirem”, disse o espanhol de 21 anos ainda na quadra, entrevistado por Nick Kyrgios.

“Ele (você) me surpreendeu. No primeiro set deu para perceber que ele estava nervoso, depois jogou muito bem e se divertiu. Provavelmente cometi alguns erros que poderia ter evitado. É um jogador que vou acompanhar no futuro”, elogiou Alcaraz.

Li Tu, de 28 anos, antiga promessa do tênis australiano, abandonou as quadras aos 18 anos, cansado do rigor necessário para chegar ao topo. Mas seis anos depois reconsiderou sua decisão e voltou a jogar profissionalmente.

gbv/cl/aam