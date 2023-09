Alcaraz perde set, mas vence e vai às oitavas do US Open; Sabalenka avança

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 17:05 Compartilhe

Após duas vitórias tranquilas, Carlos Alcaraz enfrentou dificuldade pela primeira vez neste US Open. Neste sábado, o tenista espanhol perdeu seu primeiro set na competição, mas não se abalou diante do britânico Daniel Evans. O atual campeão do Grand Slam americano venceu o 28º do ranking por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/3, 4/6 e 6/3, em 3h11min de confronto, em Nova York.

O triunfo garantiu o espanhol nas oitavas de final do US Open. Seu próximo adversário será o jovem italiano Matteo Arnaldi. Os dois nunca se enfrentaram no circuito. Atual 61º do mundo, Arnaldi também eliminou um britânico neste sábado ao despachar Cameron Norrie por 6/3, 6/4 e 6/3.

Atual número 1 do mundo, Alcaraz já sabe que perderá o status de líder do ranking na próxima atualização, ao fim do US Open. Isso porque o sérvio Novak Djokovic assegurou o retorno ao topo ao vencer apenas uma partida nesta competição. Sem chances de se manter no primeiro posto ao longo deste torneio, Alcaraz mira o bicampeonato, no embalo do título conquistado em Wimbledon, em julho.

O espanhol iniciou sua caminhada neste US Open com duas vitórias tranquilas. A primeira sequer terminou de forma completa porque o rival abandonou no segundo set. Na rodada seguinte, Alcaraz venceu em sets diretos. E, neste sábado, chegou a perder um set num duelo equilibrado com Evans.

O favorito terminou a partida com 61 bolas vencedoras, mais do que o dobro das 28 do britânico. E também falhou menos. Foram 23 erros não forçados, diante de 24 de Evans. Alcaraz obteve seis quebras de saque, em 17 oportunidades, enquanto o tenista da Inglaterra somou duas quebras em sete chances.

Ainda neste sábado, o britânico Jack Draper eliminou o americano Michael Mmoh por 6/4, 6/2, 3/6 e 6/3. Seu adversário mais provável nas oitavas de final é o russo Andrey Rublev.

No feminino, Aryna Sabalenka arrasou a francesa Clara Burel por duplo 6/1. A número dois do mundo, única que pode desbancar Iga Swiatek do topo neste US Open, enfrentará agora a russa Daria Kasatkina, atual 14ª do ranking da WTA. A tenista da Rússia avançou ao vencer a belga Greet Minnen por 6/3 e 6/4.

