Alcaraz perde set, mas avança na estreia no ATP 500 de Roterdã

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, sofreu mais do que o esperado, mas superou o holandês Botic Van de Zandschulp (N.84) nesta terça-feira (4), na primeira rodada do ATP 500 de Roterdã.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/3), 3-6 e 6-1, em duas horas e 34 minutos.

O espanhol de 21 anos, principal cabeça de chave do torneio, fez seu primeiro jogo desde a eliminação nas quartas de final do Aberto da Austrália para o sérvio Novak Djokovic, em janeiro.

Na próxima fase em Roterdã, Alcaraz vai enfrentar o vencedor do duelo entre o canadense Felix Auger-Aliassime (N.23) e o italiano Andrea Vavassori (N.317).

— Resultados do ATP 500 de Roterdã:

Primeira rodada:

Carlos Alcaraz (ESP) x Botic van de Zandschulp (HOL) 7-6 (7/3), 3-6, 6-1

Pedro Martínez (ESP) x Roberto Bautista (ESP) 6-3, 6-2

Andrey Rublev (RUS) x Zhang Zhizhen (CHN) 6-3, 6-4

Jiri Lehecka (CZE) x Alexei Popyrin (AUS) 7-5, 6-2

Jakub Mensik (CZE) x Alexander Bublik (CAZ) 6-4, 6-4

Alex De Minaur (AUS) x David Goffin (BEL) 6-2, 6-4

