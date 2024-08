Alcaraz perde para Monfils na estreia em Cincinnati; Sinner avança após lesão de Thompson

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/08/2024 - 20:58 Para compartilhar:

O espanhol Carlos Alcaraz, terceiro no ranking mundial da ATP, foi surpreendido nesta sexta-feira (16) pelo francês Gael Monfils na estreia no Aberto de Cincinnati, nos Estados Unidos, torneio que antecede o US Open.

O francês de 37 anos venceu de virada por 4-6, 7-6 (7/5) e 6-4 num jogo que havia sido interrompido pela chuva na noite de quinta-feira quando Alcaraz vencia por 1 set a 0, mas o espanhol perdia por 3-1 no tie break do segundo.

Monfils rapidamente empatou a partida após o reinício, depois colocou em apuros o segundo cabeça-de-chave do torneio e medalhista de prata olímpico em Paris e avançou para a terceira rodada para enfrentar horas depois o dinamarquês Holger Rune.

Alcaraz, famoso pelo sorriso largo e bom humor em quadra, protagonizou uma cena atípica na carreira ao quebrar com violência a raquete em sinal de frustração após cometer um erro.

“Foi o pior jogo que disputei na minha carreira”, disse Alcaraz.

“Não sei o que aconteceu. Sinceramente, não consegui, não consegui me controlar. Não conseguia melhorar. Era impossível vencer e isso foi tudo o que aconteceu”, acrescentou.

“É muito difícil encontrar algo de bom nesta partida, quero esquecer e tentar seguir em frente em Nova York. Vou tentar treinar bem, me acostumar com essas quadras. E vou esquecer essa partida”, prometeu.

Alcaraz se foca agora no US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, sem uma vitória em quadra dura e tendo disputado apenas um jogo de segunda rodada.

O espanhol havia perdido a final de Cincinnati no ano passado para o sérvio Novak Djokovic, medalhista de ouro olímpico em Paris-2024.

Alcaraz cometeu 40 erros não forçados, enquanto Monfils fez 48 na vitória, além de 15 aces.

Também nesta sexta-feira o italiano Jannik Sinner, número um do mundo, avançou às quartas de final depois que o australiano Jordan Thompson, a quem deveria enfrentar na terceira rodada, se retirou por não estar em condições físicas de disputar a partida.

O australiano não apareceu na quadra devido a uma lesão na costela.

Sinner, que fez 23 anos nesta sexta, enfrentará no sábado Andrey Rublev, sexto cabeça-de-chave e finalista em Montreal, que derrotou Brandon Nakashima com parciais de 7-6 (7/5) e 6-1.

O alemão Alexander Zverev, quinto cabeça-de-chave, venceu o espanhol Pablo Carreño Busta por 7-5, 7-6 (8/6).

Enquanto isso, a má fase do sétimo cabeça-de-chave, Casper Ruud, continuou, com o norueguês perdendo por 6-3 e 6-1 para Felix Auger-Aliassime em 68 minutos, com 14 aces do canadense.

— Resultados do Masters 1000 de Cincinnati desta sexta-feira 16 de agosto:

2ª rodada (simples masculino):

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Casper Ruud (NOR/N.7) 6-3, 6-1

Gael Monfils (FRA) x Carlos Alcaraz (ESP/N.2) 4-6, 7-6 (7/5), 6-4

3ª rodada (simples masculino):

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Jordan Thompson (AUS) (não se apresentou devido a lesão)

Andrey Rublev (RUS/N.6) x Brandon Nakashima (EUA) 7-6 (7/5), 6-1

Alexander Zverev (ALE/N.3) x Pablo Carreno Busta (ESP) 7-5, 7-6 (8/6)

Ben Shelton (EUA/N.12) x Fábián Marozsán (HUN) 6-4, 6-3

