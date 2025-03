Alcaraz perde para Goffin em sua estreia no Aberto de Miami

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, foi eliminado nesta sexta-feira (21) na estreia no Aberto de Miami pelo belga David Goffin, que desferiu um duro golpe no campeão do torneio da edição de 2022.

Alcaraz foi pouco eficaz em seu saque e apesar de vencer o primeiro set, perdeu o rumo no segundo e não conseguiu reencontrar seu jogo contra Goffin que acabou vencendo o duelo com parciais de 5-7, 6-4 e 6-3.

Goffin teve uma noite inspirada diante do espanhol, que cometeu muitos erros não forçados, o que o tirou do jogo num torneio em que era um dos grandes favoritos.

