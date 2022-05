Alcaraz passa de promessa para ameaça no Aberto da França

(Reuters) – O tênis masculino esperou mais de uma década para que um atleta surgisse com jogo e força mental para sacudir os três grandes nomes do esporte.





No domingo, Carlos Alcaraz sinalizou que a espera pode finalmente ter acabado ao conquistar seu quarto título da temporada no Aberto de Madri e se afirmar como uma ameaça genuína ao título do Aberto da França.

O espanhol de 19 anos arrasou Alex Zverev por 6-3 e 6-1 na final do saibro, depois de ter derrotado Rafael Nadal e Novak Djokovic em uma semana divisora ​​de águas.

Se Alcaraz é o futuro do tênis masculino, o futuro já está aqui.

“Agora estou tentando assimilar tudo o que estou passando”, disse Alcaraz a repórteres.

“Este ano… as pessoas vão pensar que eu vou ser um dos favoritos para ganhar Roland Garros. Não tenho isso como tensão, tenho como motivação.”

“Estou realmente ansioso para ir a Paris, lutar pelo Grand Slam, e estou realmente ansioso para mostrar meu grande nível em um Grand Slam também”, completou.

Fora do top 100 um ano atrás, Alcaraz está agora em sexto lugar no ranking.

Em dias eletrizantes em Madri, ele estabeleceu marcas históricas. Ele se tornou o campeão mais jovem do torneio e o primeiro jogador a vencer o 21 vezes campeão de Grand Slam Nadal e o número um do mundo Djokovic no mesmo evento de saibro.

Tendo vencido em Miami há um mês, Alcaraz é agora o segundo mais jovem a conquistar dois títulos do ATP 1000, atrás apenas do compatriota Nadal, que tinha 18 anos quando conquistou o segundo.

Embora Alcaraz pareça um sucessor natural de Nadal, ele considera seu jogo mais alinhado com o de Roger Federer, o outro membro dos “Três Grandes” do tênis.

(Reportagem de Ian Ransom em Melbourne)