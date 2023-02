Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/02/2023 - 1:25 Compartilhe

Após a vaga na final do Rio Open com grande virada sobre o qualifier Nicolas Jarry, 139º colocado, Carlos Alcaraz comemorou o triunfo e comentou se está preparado ou não para ser o novo ídolo e substituir Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer.

“Não sei se estou preparado ou não. Eu simplesmente vou aos torneios em busca de bons resultados . Com minha maneira de ser e jogar e creio que as pessoas quer ver na quadra com golpes incríveis, como podemos dizer. É minha maneira de jogar. Não penso em substituir ninguém ou o jogador que as pessoas queiram ver depois do Big 3. Sou quem sou simplesmente e o que venho fazendo. Não vou mudar, é minha maneira de ser”, disse o espanhol que caso vença o torneio iguala Novak Djokovic no topo do ranking, mas ele não está pensando muito nisso.

“Não penso nisso. É um objetivo, mas não me meto essa pressão extra. Tenho um torneio para seguir avançando, partida após partida buscando um melhor nível a cada dia”.





O espanhol de 19 anos elogiou Jarry que chegou a ter chances de quebra no começo do segundo set para colocar vantagem: “Grande estilo. Tem potência incrível, direita incrível, um backhand muito bom. Tem golpes para derrotar qualquer jogador e é muito difícil de competir. Já o havia visto antes de sua parada. É um grandíssimo jogador. Ficou alto de ranking, lamentavemente teve que parar e mostrou o nível que tem. Está 140 do mundo, mas precisa estar mais alto. É muito perigoso”.

Carlitos está convencido que vem bem fisicamente: “De físico estava muito bem. Perdeu um pouco da fome e consegui aproveitar . Foram dois primeiros sets muitos duros onde soube aproveitar as oportunidades e eu não pude aproveitá-las . Perder o segundo set para ele passou a fatura, eu aproveitei para subir e aproveitar as oportunidades”.

Em dado momento do jogo, Carlos pediu atendimento, mas disse nãqo ser nada demais: “Eu estava bastante bem, são dores que nós tenistas convivemos . Levo 14 dias sem parar nenhum deles, e ao fim chega a conta. Somos tenistas super exigentes com jogos duríssimos dia após dia e vêm algumas dores, mas algo que nós convivemos”.

Ele elogiou o público o qual tem um carinho especial. O jovem usou bem a torcida na partida para a virada: “Sempre disse que tenho carinho aqui no Rio com muitos momentos espetaculares e a verdade é que o público foi a meu favor e as sensações que tenho na quadra aqui no Rio são sempre espetaculares e hoje pude comprovar”

Seu rival neste domingo às 17h30 será o britânico Cameron Norrie, 13º e segundo favorito, o qual derrotou na final em Buenos Aires semana passada: “Não vou fazer nada diferente. Creio que ele possa fazer algo diferente”.



