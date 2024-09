Alcaraz, Medvedev e Rublev largam bem no Torneio de Pequim; favoritas avançam no feminino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/09/2024 - 15:03 Para compartilhar:

A zebra passou longe no segundo dia do Torneio de Pequim, de nível ATP 500. Nesta sexta-feira, com diversos favoritos ao título em quadra, valeu a experiência e talento de Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Andrey Rublev, no masculino, e de Jessica Pegula, Coco Gauff e Paula Badosa, no feminino.

Segundo cabeça de chave na China e terceiro do ranking mundial, Alcaraz não esconde que pretende fechar a temporada com títulos e a largada foi da melhor maneira possível, com duplo 6/4 sobre o francês Giovanni Mpetshi Perricard, 51º do mundo e dono de saque potente.

O espanhol iniciou a partida com a quebra que seria decisiva no primeiro set. Ele aproveitou o break na frente, para fechar o set confirmando o serviço. Apenas quando sacava para fazer 6 a 4 que Alcaraz passou aperto, ao sair com 0 a 40. Mas mostrou concentração para se safar e fechar na primeira oportunidade.

A estratégia se repetiu no segundo e decisivo set, com quebra logo no primeiro game. Desta vez Perricard sequer incomodou o saque do segundo favorito em Pequim. Com serviço perfeito, Alcaraz fechou o jogo após 1h22. O rival deste domingo será o holandês Tallon Griekspoor.

Quarto favorito em Pequim, Rublev teve de lutar mais. Após aplicar um pneu no primeiro set (6 a 0) em Pablo Carreño-Busta, viu o espanhol reagir e empatar o jogo com 6/4. A definição foi ao terceiro set e o russo fechou com 6/4 ao quebrar o saque no décimo game. Também neste domingo, terá outro espanhol pela frente: Alejandro Davinovich Fokina.

Medvedev teve um rival indigesto pela frente e mostrou-se forte para não levar sustos na estreia. O cabeça de chave 3 encarou o francês Gael Monfils e avançou com tranquilos 6/4 e 6/3. O russo volta à quadra neste sábado, diante do também francês Adrian Mannarino.

NORTE-AMERICANAS BRILHAM

Na chave feminina, as compatriotas norte-americanas Jessica Pegula e Coco Gauff mostraram soberania para avançar em Pequim. Segunda favorita na China, Pegula fez 6/1 e 7/6 (7/4) diante da francesa Diane Parry e agora desafia Veronika Kudermetova neste sábado. A russa bateu a local Wang Xinyu com 3/6, 6/4 e 7/5.

Gauff também obteve um grande resultado. Ele encarou a francesa Diane Burel e se classificou com 7/5 e 6/3. A inglesa Katie Boulter, 26ª favorita, e que despachou Taylor Townsend, dos Estados Unidos, com duplo 6/4, será a adversária da cabeça de chave 4.

Destaque, ainda, para a boa apresentação da espanhola Paula Badosa, 15ª favorita, com 6/3 e 6/2 diante da búlgara Viktoriya Tomova. Neste sábado a adversária será a eslovaca Rebecca Sramkova.