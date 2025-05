Alcaraz iguala Guga, Nadal e Djokovic e ‘zera’ títulos grandes no saibro aos 22 anos

Melhor tenista da temporada até agora, Carlos Alcaraz voltou a brilhar no domingo, após oscilações ao longo do Masters 1000 de Roma. O espanhol de 22 anos derrubou o local e número 1 do mundo Jannik Sinner na final, conquistou o importante título e se igualou a nomes de peso, como Gustavo Kuerten, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

O título na Itália era o único que faltava para Alcaraz entre as grandes conquistas no saibro. Ele é o atual campeão de Roland Garros, principal torneio nesta superfície, e já tinha troféus dos Masters de Madri (dois) e de Montecarlo, este conquistado no mês passado. A conquista na capital italiana fez o espanhol completar a coleção entre os grandes títulos na terra batida.

Com a prateleira completa, Alcaraz se torna apenas o quinto tenista da história a vencer os três torneios de nível Masters 1000 disputado no saibro. Antes dele, somente tenistas como Guga, Nadal, Djokovic e o chileno Marcelo Rios haviam erguido estes troféus. Deste quinteto, somente Rios não foi campeão de Roland Garros.

O tenista espanhol conseguiu os três títulos de Masters 1000 de saibro aos 22 anos, completados no início deste mês. Foi, assim, mais precoce que Djokovic e Guga, que tinham 23 na época. Nadal foi quem obteve estas conquistas mais cedo, com 21, a poucas semanas de completar 22.

Alcaraz também brilhou em torneios de saibro de nível logo abaixo dos Masters 1000, caso dos ATPs 500 de Barcelona e do Rio, o Rio Open. Também foi campeão no ATP 250 de Buenos Aires. O domínio no saibro, contudo, ainda não é igualado pelo espanhol nas competições de quadra dura em Masters 1000.

Dos outros seis torneios deste nível, todos disputados em quadra dura, ele só foi campeão em Indian Wells e Miami. Alcaraz ainda busca sua primeira conquista no Canadá (Montreal ou Toronto, as sedes se alternam a cada ano), Cincinnati, Paris e Xangai.

Na temporada 2025, Alcaraz vem sendo dominante, apesar de não ter conquistado o primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, em janeiro. Ele é o primeiro tenista a somar três títulos no ano. Venceu também em Roterdã e Montecarlo. E, após derrubar o líder do ranking em sua casa, se coloca como o principal favorito ao título de Roland Garros.

Alcaraz chegará ao Grand Slam francês, que começa no dia 25, em grande forma física e técnica. Como subiu para o segundo lugar do ranking, na atualização desta segunda-feira, será o segundo cabeça de chave. Desta forma, só poderá rever Sinner numa eventual final em Paris.