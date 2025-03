Alcaraz ganha pela 18ª vez em Indian Wells e desafia Dimitrov, vencedor de batalha com Monfils

O espanhol Carlos Alcaraz tem enorme identificação com as quadras de Indian Wells. E mais uma prova veio na noite desta segunda-feira, na qual o atual bicampeão chegou à 18ª vitória no ATP 1000 em 20 aparições – apenas Jimmy Connors teve uma largada melhor, com 19 a 1.

Para se garantir nas oitavas de final, na qual encara o búlgaro Grigor Dimitrov, o segundo cabeça de chave em Indian Wells mostrou todo seu repertório e superou o perigoso canadense Denis Shapovalov em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/4.

“Acho que fui melhor do que na primeira partida. Se fiz isso no ano anterior (grandes apresentações), por que não neste ano?”, brincou, sorridente e satisfeito com sua apresentação.

Perfeccionista, Alcaraz revelou, ainda, que buscará aprimoramentos antes de enfrentar Dimitrov. “Vou tentar ser melhor, o saque é algo em que estou trabalhando muito. Espero que a porcentagem seja um pouco melhor. Alguns erros que cometi no 2º set também. Vou tentar me concentrar nisso. Só para mostrar um bom tênis novamente.”

O adversário do espanhol é o 14º favorito no torneio norte-americano e avançou após dura e extenuante batalha com o veterano francês Gael Monfils, de 38 anos. Foram 3 horas e 3 minutos de disputa e triunfo búlgaro no tie-break do terceiro set. Dimitrov fez 7/6 (7/4), 4/6 e 7/6 (7/2).

PAOLINI BUSCA VIRADA GIGANTE

Sexta cabeça de chave no torneio feminino, Jasmine Paolini buscou um gigante virada no terceiro set para evitar a eliminação precoce Dante da romena Jaqueline Cristian, apenas a 79ª do mundo. A italiana perdia por 3 a 1 na parcial decisiva, mas conseguiu reação para fechar o jogo em 6 a 4, mesmo placar que fez no primeiro set. A rival empatou com 6 a 3.

Pelas oitavas, Paolini terá pela frente a russa Liudmila Samsonova nesta quarta-feira. A oponente avançou também em três sets, com virada sobre a compatriota Daria Kasatkina, parciais de 2/6, 6/3 e 6/2.