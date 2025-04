Alcaraz ganha fácil no reencontro com Fils e decide Torneio de Barcelona diante de Rune

Uma semana após travar grande batalha com Arthur Fils nas quartas de final de Montecarlo, Carlos Alcaraz reencontrou o francês neste sábado e desta vez não teve trabalho. Com imponente triunfo por 6/2 e 6/4, o espanhol se garantiu na decisão do Torneio de Barcelona, na qual disputará o título com o dinamarquês Holger Rune.

A 14ª vitória seguida de Alcaraz em Barcelona veio com apenas 1h16 de partida. Dominante do início ao fim, o cabeça de chave 1 largou exercendo enorme pressão no saque de Fils (7º favorito) e, com duas quebras, foi logo abrindo 5 a 1 no primeiro set. Após troca de pontos, fechou com 6 a 2.

O segundo set teve um começo semelhante, com o espanhol logo obtendo a quebra para fazer 3 a 1. Fils não conseguia ameaçar o saque de Alcaraz e o break de desvantagem acabou custando caro. O favorito fechou em 6 a 4 no terceiro match point e buscará o terceiro título caseiro neste domingo diante de Rune, que passou bem pelo russo Karen Khachanov.

“Para mim é ótimo. Desde pequeno, assisto à final aqui todos os domingos. Joguei duas vezes e estar na final em Barcelona novamente significa muito, diante do meu povo, diante dos meus amigos que vieram de Múrcia. Claro, das pessoas aqui de Barcelona e da Espanha. Foi uma semana muito divertida e ótima. Vamos ver se amanhã terminamos o dia com o troféu. Mas vai ser difícil”, disse Alcaraz.

Depois de desbancar o atual campeão Cameron Norrie nas quartas, Rune chegou motivado na semifinal e fez valer o melhor ranking para desbancar o russo com tranquilos 6/3 e 6/2.

ZVEREV NA DECISÃO EM MUNIQUE

Principal candidato ao troféu do Torneio de Munique, o alemão Alexander Zverev continua comprovando o favoritismo. Neste sábado, o número 3 do mundo superou o húngaro Fabian Maroszan por 7/6 (7/3) e 6/3 para se garantir na decisão deste domingo.

A disputa pelo título será contra o norte-americano Ben Shelton, que eliminou o argentino Francisco Cerúndolo, de virada, parciais de 2/6, 7/6 (9/7) e 6/4.