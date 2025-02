Alcaraz ganha batalha de Hurkacz e vai à inédita final no ATP 500 de Roterdã contra De Minaur

Com sustos, altos e baixos, mas demonstração de força no momento decisivo, o espanhol Carlos Alcaraz está na inédita final do ATP 500 de Roterdã, na Holanda. Principal favorito, o número 3 do mundo venceu grande batalha diante do polonês Hubert Hurkacz, em três sets, parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/3 após 2h23.

O adversário do ex-líder do ranking será o empolgado australiano Alex De Minaur, de quem venceu os dois confrontos oficiais no circuito, mas acabou derrotado em jogo-exibição na Austrália, no começo do ano.

Em busca do inédito título, Alcaraz começou um tanto sonolento e viu o polonês abrir logo 3 a 0 e depois 4 a 1. O espanhol ainda teve de salvar três break points com 0 a 40 no sexto game. Sem “desistir” de lutar, reagiu e conseguiu superar o saque rival para encostar com 4 a 3. Logo depois buscou um improvável empate na dura parcial.

Hurcakz sentiu o crescimento de Alcaraz e mais uma vez permitiu a quebra, levando a virada num set que tinha nas mãos. O espanhol saiu do fundo do poço para fechar a parcial em 6 a 4 na primeira chance, ficando gigante para a continuidade da semifinal.

Alcaraz teve três chances para derrubar o saque de Hurkacz no primeiro game do segundo set. Não aproveitou. O polonês equilibrou as ações e sem nenhum novo break point na parcial, a definição acabou no tie-break.

O equilíbrio continuou no game desempate até 4 a 4, quando, enfim, ocorreu a primeira quebra. Alcaraz fez 5 a 4 e tinha dois serviços para fechar a partida. Perdeu ambos e quem ficou com a parcial na mão foi o polonês, que não desperdiçou, empatando com 7 a 5.

Quando imaginava-se que seria o polonês quem cresceria na partida, Alcaraz mostrou o motivo de estar entre os melhores do planeta ao se impor e abrir logo 4 a 1 com uma importante quebra no terceiro set. O espanhol administrou a vantagem, trocou pontos e celebrou a vitória com 6 a 3 no segundo match point.

DE MINAUR ARRASA SENSAÇÃO ITALIANA

O adversário na Alcaraz na decisão deste domingo será Alex de Minaur, terceiro cabeça de chave e que faz campanha impecável em Roterdã, onde foi vice-campeão na temporada passada, ao ser superado por Jannik Sinner na final. Para se garantir na disputa do troféu, o australiano não tomou conhecimento do italiano Mattia Bellucci, um das sensações na Holanda ao bater os favoritos Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas.

De Minaur necessitou de somente 1h07 para se credenciar à final. Em jogo arrasador, fez 6/1 e 6/2 diante do um oponente aparentando cansaço. O australiano começou a partida abrindo logo 3 a 0. Conseguiu mais uma quebra e fechou por 6 a 1.

Bellucci não conseguiu impor resistência ao oitavo do ranking mundial e logo foi quebrado em duas oportunidades no set seguinte, ficando com 5 a 1 atrás no marcador. Depois de, enfim, conseguir pontuar em um serviço, viu De Minaur fechar no primeiro match point, com 6 a 2.