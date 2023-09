Alcaraz estreia com vitória no ATP 500 de Pequim; Tsitsipas é eliminado

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2023 - 12:55 Compartilhe

O espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, estreou com vitória no ATP 500 de Pequim, derrotando o alemão Yannick Hanfmann nesta sexta-feira (29).

Alfaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 37 minutos.

Seu adversário na próxima fase será o italiano Lorenzo Musetti (18º), que assou pelo russo Karen Khachanov por 6-3, 1-6 e 6-2.

“Estava sacando muito bem no treino e foi difícil porque não conseguia repetir isso no primeiro set. Errei muitos primeiros saques, mas acabei melhorando”, respondeu Alcaraz a uma pergunta da AFP.

“Eu me senti bem, movimentando e jogando, por isso estou muito feliz com o meu rendimento”, acrescentou o tenista.

Quem também começou bem em Pequim foi o número 3 do mundo, o russo Daniil Medvedev, que eliminou o americano Tommy Paul por 6-2 e 6-1.

Medvedev vai enfrentar na próxima fase o australiano Alex De Minaur, que derrotou o veterano Andy Murray no ‘tie-break’ do terceiro set na quinta-feira.

“Fui jogando melhor conforme o jogo avançava. Nunca é fácil retornar depois de uma final de Grand Slam e jogar um grande torneio, por isso estou feliz”, resumiu Medvedev, derrotado na decisão do US Open por Djokovic.

Outro classificado foi o dinamarquês Holger Rune, número 4 do mundo, que bateu o canadense Felix Auger-Aliassime com um duplo 6-4.

A surpresa do dia foi a eliminação do grego Stefanos Tsitsipas (5º), que caiu para o chileno Nicolás Jarry (23º), também com um duplo 6-4.

Depois de três anos fora do circuito por conta da pandemia de Covid-19, o ATP 500 de Pequim conta com sete dos oito melhores jogadores do ranking, com a exceção do número 1, o sérvio Novak Djokovic.

— Resultados do ATP 500 de Pequim:

– Simples masculino – Primeira rodada:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Yannick Hanfmann (ALE) 6-4, 6-3

Lorenzo Musetti (ITA) x Karen Khachanov (RUS) 6-3, 1-6, 6-2

Casper Ruud (NOR/N.7) x Jan-Lennard Struff (ALE) 7-6 (7/5), 6-3

Holger Rune (DIN/N.3) x Felix Auger-Aliassime (CAN) 6-4, 6-4





Grigor Dimitrov (BUL) x Mackenzie McDonald (EUA) 2-6, 7-6 (7/4), 6-1

Yoshihito Nishioka (JPN) x Juncheng Shang (CHN) 5-7, 7-5, 6-1

Jannik Sinner (ITA/N.6) x Daniel Evans (GBR) 6-4, 6-7 (2/7), 6-3

Alexander Zverev (ALE/N.8) x Diego Schwartzman (ARG) 6-7 (2/7), 6-1, 6-4

Nicolás Jarry (CHI) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.4) 6-4, 6-4

Andrey Rublev (RUS/N.5) x Cameron Norrie (GBR) 4-6, 6-1, 6-4

Daniil Medvedev (RUS/N.2) x Tommy Paul (EUA) 6-2, 6-1

