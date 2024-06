Alcaraz e Sinner estreiam na grama com vitória; Luisa Stefani vence nas duplas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2024 - 15:49 Para compartilhar:

Dois principais tenistas do ano até agora, o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner estrearam com vitória na curta temporada de grama. Alcaraz, campeão em Roland Garros, venceu na rodada de abertura do Torneio de Queen’s, em Londres, enquanto o atual número 1 do mundo superou a estreia no Torneio de Halle, na Alemanha. As duas competições são preparatórias para Wimbledon, em julho.

Atual campeão de Queen’s, Alcaraz superou o argentino Francisco Cerundolo por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. O espanhol atropelou o sul-americano na primeira parcial, abrindo 5/0, quase fechando o set com um “pneu”. Na sequência, foi Cerundolo quem surpreendeu, exibindo reação na segunda parcial. Chegou a fazer 5/2 antes de sofrer a dura virada no placar.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, o número dois do mundo vai enfrentar o vencedor do duelo entre o argentino Mariano Navone e o britânico Jack Draper, campeão do Torneio de Stuttgart no fim de semana passado. Por ser o atual campeão, Alcaraz precisa ao menos alcançar a final deste ano para se manter na vice-liderança do ranking.

Também em Queen’s Andy Murray alcançou sua partida de número 1000 no circuito profissional. E não decepcionou a torcida. O britânico, dono de cinco títulos na competição, derrotou o australiano Alexei Popyrin por 6/3, 3/6 e 6/3. Foi sua 739ª vitória da carreira. Em Queen’s, ele soma 32 triunfos e nove derrotas.

Aos 37 anos, Murray já indicou que deve abandonar as quadras nos próximos meses. Indicou até que a aposentadoria poderia vir tanto em Wimbledon quanto nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, se conseguir confirmar sua vaga na chave. A organização de Wimbledon já estaria até preparando uma homenagem ao tenista escocês. Convidado da organização em Queen’s, Murray enfrentará nas oitavas o australiano em Jordan Thompson.

SINNER BUSCA VIRADA

O tenista italiano venceu a primeira partida sob o status de número 1 do mundo nesta terça. Jogando em Halle, ele enfrentou dificuldades contra o holandês Tallon Griekspoor no set inicial, mas buscou a virada por 2 a 1, com parciais de 6/7 (8/10), 6/3 e 6/2. Na segunda rodada, que também equivale às oitavas, Sinner enfrentará o húngaro Fabian Maroszan, 45º do mundo.

O italiano defende na grama de Halle as quartas de final que obteve na temporada passada. O líder do ranking ainda busca seu primeiro título sobre o tipo de piso mais rápido do circuito.

LUISA STEFANI

Recuperada de um desconforto no joelho, problema que o tirou de Roland Garros, a tenista brasileira estreou com vitória na temporada de grama. Nesta terça, ela e a holandesa Demi Schuurs superaram a americana Desirae Krawczyk e a checa Marketa Vondrousova por 6/3 e 6/4, na chave de duplas do Torneio de Berlim, na Alemanha. Na sequência, elas vão duelar com as locais Jule Niemeier e Noma Akugue, na quarta-feira.

“Foi uma ótima vitória, bom primeiro jogo na grama, primeira rodada dura contra jogadoras experientes, duas campeãs de Wimbledon, uma na simples e outra na mista. Levar a confiança desse primeiro jogo e continuar construindo para os próximos”, comentou a brasileira especialista em duplas.