Alcaraz é exigido, mas estreia bem no Masters 1000 de Xangai; Medvedev e Sinner também vencem

Carlos Alcaraz foi bastante exigido, mas estreou no Masters 1000 de Xangai com vitória sobre o francês Gregoire Barrere, 73º colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5, em 1h40 de partida.

O espanhol alcançou a sua 62ª vitória no ano e aguarda o vencedor do duelo entre o britânico Daniel Evans e o cazaque Mikhail Kukushkin para conhecer o seu adversário na próxima fase. O jogo entre eles foi adiado para domingo por causa da chuva.

Neste sábado, Alcaraz mostrou momentos de oscilações, chegou a evitar seis break-points para abrir 4/0 de vantagem. Depois só administrou a vantagem para confirmar o primeiro set por 6/2.

No segundo set, o espanhol viu o adversário crescer, mas mesmo assim conseguiu a primeira quebra e largou na frente por 4/3. O francês chegou a empatar em mais duas oportunidades, mas o espanhol fez valer o favoritismo para garantir sua vaga na próxima fase com um 7/5.

MEDVEDEV E SINNER VENCEM

Ainda neste sábado, o número 3 do mundo, Daniil Medvedev também estreou com vitória ao derrotar o chileno Cristian Garin, 98º do ranking da ATP, por duplo 6/3. Com isso, chegou ao seu 60º triunfo na temporada. Na próxima fase, enfrentará o norte-americano Sebastian Korda

“Vou dar o meu melhor e tentar fazer mais partidas boas nos torneios que me restam nesta temporada. Tive bons resultados até agora, mas quero tentar fazer melhor”, disse Medvedev.

Entusiasmado após o título em Pequim, Jannik Sinner, número 4 do ranking, que chegou a jogar boa parte da partida na quadra principal por causa da chuva, venceu o norte-americano Marcos Giron por 7/6 (9-7) e 6/2. Seu adversário será o argentino Sebastian Baez, que passou pelo australiano Dane Sweeny por 6/2 e 6/4.

Com a vitória, Sinner acabou se classificando pela primeira vez para o ATP Finals de Turim, na Itália. Ele já chegou a disputar o torneio em 2021, mas como substituto de Matteo Berrettini, que se retirou da competição por lesão.

OUTROS NOMES

Já Stefanos Tsitsipas, número 6 do mundo, passou com tranquilidade pelo australiano Rinky Hijikata por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. O grego pegará na sequência o vencedor do duelo entre o holandês Botic van de Zandschulp e o francês Ugo Humbert.

Quem não teve vida fácil na estreia foi Taylor Fritz, oitavo do mundo. Ele fez um jogo eletrizante com o japonês Yosuke Watanuki (79º) e venceu por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7-2), 6/7 (6-8) e 6/4, em 2h33 de partida. Ele pegará na próxima fase o vencedor do duelo entre o argentino Diego Schwartzman e o checo Jiri Lehecka.

