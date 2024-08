Alcaraz é eliminado na 2ª rodada do US Open pelo holandês Van de Zandschulp

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/08/2024 - 0:48 Para compartilhar:

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, campeão do US Open de 2022, foi surpreendentemente eliminado na noite desta quinta-feira (29) na segunda rodada do Grand Slam de Nova York pelo holandês Botic van de Zandschulp, número 74 do ranking mundial.

Alcaraz, atual número três do mundo, teve um desempenho irreconhecível tanto em seu tênis quanto na atitude até perder para Van de Zandschulp que brilhou vencendo com parciais de 6-1, 7-5 e 6-4 para espanto dos espectadores na quadra central de Flushing Meadows.

O espanhol havia vencido 15 partidas consecutivas em torneios de Grand Slam e lutava para ser o terceiro tenista a conquistar três títulos consecutivos em Roland Garros, Wimbledon e no US Open.

gbv/cl/aam