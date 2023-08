Alcaraz e Djokovic estão na final em Cincinnati; Gauff encara Muchova pelo título

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2023 - 23:32 Compartilhe

Alcaraz x Djokovic e Gauff x Muchova. Estas são as finais do ATP 1000 e do WTA 1000 de Cincinatti, nos Estados Unidos, a serem disputadas neste domingo. Os finalistas tiveram que suar muito para superar as semifinais.

O espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, passou por Hubert Hurkacz, que esteve perto da vitória. Depois de vencer o primeiro set por 6/3, o polonês chegou a ter 4/1 no tie break, mas sofreu com a espetacular reação de Alcaraz, ao somar seis pontos seguidos para fechar o segundo set por 7/6 (7/4). No terceiro set o espanhol manteve a regularidade e fechou a partida, após 2h16 de jogo.

Novak Djokovic precisou de 2h04 para eliminar o alemão Alexander Zverev em dois sets bastante disputados: 7/6 (7/5) e 7/5. O sérvio vai em busca do 39º torneio de ATP 1000, Será o quarto confronto entre o sérvio e o espanhol.

No feminino, Coco Gauff derrotou Iga Swiatek, número 1 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6(7/2),3/6 e 6/4. Foi a primeira vitória da americana sobre a polonesa, após sete derrotas, todas em dois sets.

Gauff vai fazer a final neste domingo diante da checa Karolina Muchova, que também precisou virar o placar sobre a belorussa Aryna Sabalenka: 6/7(4/7), 6/3 e 6/2.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias