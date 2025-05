Alcaraz domina Djere e vai às oitavas do Masters 1000 de Roma

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 4 do mundo, se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Rom ao bater o sérvio Laslo Djere (N.64) neste domingo (11).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2) e 6-2, em uma hora e 43 minutos.

O espanhol de 22 anos terá como próximo adversário o russo Karen Khachanov (N.24), que eliminou o italiano Francesco Passaro (N.101).

Para superar Djere, especialista no saibro, Alcaraz teve que elevar seu nível em relação à rodada anterior contra outro sérvio, Dusan Lajovic (N.131).

Alternando bons e maus momento, pagando sem dúvida o preço de jogar à noite pela primeira vez em Roma, o espanhol mostrou categoria para superar as dificuldades.

O ponto crucial do duelo foi no primeiro set, decidido no tie-break com autoridade por Alcaraz. No segundo round, Djere jogou a toalha o espanhol venceu sem precisar dar o seu melhor.

