Alcaraz derruba Cilic em batalha elétrica no US Open e segue sonhando

O jovem Carlos Alcaraz, de 19 anos, se classificou, na madrugada desta terça-feira, para as quartas de final do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, disputado sobre o piso rápido.

O espanhol derrotou o campeão de 2014, o croata Marin Cilic, 17º colocado, por 3 sets a 2 com parciais de 6/4 3/6 6/4 4/6 6/3 após 3h53min de duração no último jogo do dia na quadra Arthur Ashe. O duelo terminou às 2h23 da madrugada no horário de Nova York por conta do atraso dos jogos anteriores da programação.

Alcaraz iguala seu melhor resultado em Slams que foi ano passado no Aberto americano e em Roland Garros este ano e derruba o último campeão de Grand Slam do torneio. Rafael Nadal havia perdido mais cedo nas oitavas de final para Frances Tiafoe. Assim, o US Open vai coroar um novo vencedor de Major no próximo domingo, a partir das 17h.

O espanhol vai encarar o italiano Jannik Sinner, 13º, que passou pelo bielorrusso Iliya Ivashka, 73º, em cinco sets. Sinner o derrotou nos dois últimos encontros em Umag, na Croácia, e Wimbledon. Alcaraz está perto de assumir o topo do ranking. Precisa no mínimo de uma final e que Casper Ruud perca antes desta fase. Caso os dois se encontrem na decisão, o campeão sairia do torneio com a liderança. Caso nenhum deles alcance a final, Nadal será o primeiro colocado.

O jogo

Cilic largou o jogo com uma quebra, abriu 2 a 0, mas se atrapalhou com os footfaults e Carlitos passou a tomar as rédeas da partida virando para 3 a 2 fechando o set com quebra.

No segundo set o espanhol começou com tudo, quebrou, mas deu uma deslizada e Cilic renasceu jogando muito tênis, cravando smashes, com direitas potentes e voleios firmes. Ele abriu 4 a 1 e controlou bem para vencer.

No terceiro, muita disputa e saques confirmados até o décimo game quando Marin sacou mal, errou bolas bobas, tentou um saque por baixo onde tomou belo backhand do espanhol. Ele ainda salvou dois set-points, mas errou no terceiro e a parcial foi para Alcaraz.

No quarto set, Alcaraz teve chances no começo, Marin fechou a porta e voltou a salvar mais break-points no oitavo game. Eis que ele ganhou confiança , veio para cima, quebrou Alcaraz e serviu em 5 a 4. Marin começou mal o game, mas salvou mais breaks e fechou a parcial em 6 a 4. Foram sete break-points salvos pelo croata no game.

Marin começou confiante o quinto set com uma quebra, mas Alcaraz não baixou a guarda, devolveu a quebra e abriu 4 a 1 em game com deixadas ruins do croata. Ele sustentou bem o serviço no sétimo game que foi crucial e encerrou a partida com grande game no serviço.

