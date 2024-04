Alcaraz derrota Thiago Wild e avança às oitavas em Madri

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/04/2024 - 18:37 Para compartilhar:

O espanhol Carlos Alcaraz, número três do ranking mundial, avançou para as oitavas de final do Masters 1000 de Madri depois de eliminar o brasileiro Thiago Seyboth Wild neste domingo com um duplo 6-3, em uma hora e 15 minutos de partida.

Na primeira partida entre os dois tenistas, o brasileiro, número 63 da classificação da ATP, se esforçou, mas não conseguiu acompanhar o ritmo do espanhol, que acabou definitivamente com as dúvidas sobre as dores no antebraço direito.

Na próxima fase, Alcaraz, bicampeão do torneio de Madri, enfrentará o mesmo adversário das oitavas de final do ano passado, o alemão Jan-Lennard Strauff (N.24), que mais cedo venceu o francês Ugo Humbert (N.14) com parciais de 7-5 e 6-4.

“Sei que terei que jogar em bom nível, tentar incomodá-lo e ver como o jogo vai evoluir”, explicou Alcaraz.

No saibro da Caja Mágica, Thiago Wild, número 63 do mundo, só conseguiu fazer frente ao espanhol nos seis primeiros games da partida, onde se impôs com fortes golpes de direita.

Mas com o placar em 3 a 3, Alcaraz quebrou o saque do brasileiro para ficar na frente e vencer os dois games seguintes e o set.

O primeiro set seguiu empatado até 3-3. No sétimo game, Alcaraz quebrou o saque de Thiago Wild e venceu os dois games seguintes para fechar parcial em 6-3.

No segundo set, o espanhol abriu 5-0 rapidamente. O brasileiro ainda conseguiu reduzir a desvantagem para 5-3, mas Alcaraz fechou a partida com outro 6-3.

Thiago Seyboth Wild, que na rodada anterior em Madri havia derrotado o italiano Lorenzo Musetti com um duplo 6-4, se desconectou da partida no segundo set, o que permitiu a Carlos Alcaraz fazer 5-0 com facilidade.

O brasileiro aproveitou uma leve hesitação do espanhol para voltar ao jogo, quebrando o saque de Alcaraz no sétimo game e diminuindo para 5 a 3. Mas a reação foi tardia. O vencedor de dois Grand Slams aproveitou seu saque para fechar em 6-3 já em seu primeiro match point.

– Rublev vence Davidovich –

Outro espanhol, Alejandro Davidovich, não teve a mesma sorte contra o russo Andrey Rublev, que o eliminou com parciais de 7-6 (12/10) e 6-4 em pouco mais de duas horas.

Rublev, número oito do mundo, se recuperou de uma desvantagem de 5 a 0 no tie-break do primeiro set para ficar na frente.

A perda do primeiro set afetou Davidovich (N.28) que, depois de anular um break point do rival, não conseguiu levar a sua reação até o fim.

Com 4 a 4 no placar, Rublev quebrou novamente o saque do espanhol para arrancar rumo à vitória.

O russo enfrentará nas oitavas de final o holandês Tallon Griekspoor (N.25), que neste domingo venceu o número doze do mundo, o dinamarquês Holger Rune, por 6-4, 4-6 e 6-3.

O americano Taylor Fritz superou com seu forte saque o argentino Sebastián Baez, a quem derrotou por 6-2 e 6-3 e avançou à próxima fase, onde enfrentará o polonês Hubert Hurkacz (N.9), que eliminou o alemão Daniel Altmaier (6-2 e 6-3).

Fritz (N.13) obteve onze aces diretos e não deu uma única chance de quebra para Baez (N.19), que cai novamente na terceira rodada, como havia acontecido no ano passado.

— Resultados deste domingo do Masters 1000 de Madri:

. Simples masculino – Terceira rodada:

Hubert Hurkacz (POL/N.8) x Daniel Altmaier (ALE) 6-4, 7-6 (7/2)

Taylor Fritz (EUA/N.12) x Sebastián Báez (ARG/N.18) 6-2, 6-3

Francisco Cerundolo (ARG/N.21) x Tommy Paul (EUA/N.15) 6-7 (7/9), 6-4, 6-2

Andrey Rublev (RUS/N.7) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.27) 7-6 (12/10), 6-4

Tallon Griekspoor (HOL/N.24) x Holger Rune (DIN/N.11) 6-4, 4-6, 6-3

Jan-Lennard Struff (ALE/N.23) x Ugo Humbert (FRA/N.13) 7-5, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Thiago Wild (BRA) 6-3, 6-3

./bds/gr/mcd/fp/aam