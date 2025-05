Alcaraz derrota Sinner em Roma e fatura Masters 1000

ROMA, 18 MAI (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, perdeu neste domingo (18) para o espanhol Carlos Alcaraz e ficou com o vice-campeonato do Masters 1000 de Roma.

Em um Foro Itálico repleto de torcedores, os dois atletas protagonizaram um embate muito equilibrado no primeiro set, mas o ibérico se deu melhor ao fazer 7/6 em cima do mandante.

No segundo, Alcaraz não tomou conhecimento do oponente italiano e aplicou com facilidade um 6/1, quebrando a longa sequência de vitórias de Sinner e faturando o caneco em Roma.

O tenista italiano de 23 anos vinha de 26 triunfos seguidos, com títulos no Masters 1000 de Xangai, ATP Finals, Aberto da Austrália e Copa Davis. No entanto, uma suspensão por doping quebrou o ritmo do multicampeão tirolês, que permaneceu três meses afastado das quadras.

Alcaraz venceu pela primeira vez na capital italiana e deu novamente um título ao seu país no torneio depois de quatro anos, quando Rafael Nadal foi campeão em 2021. (ANSA).