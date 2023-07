Alcaraz derrota Goffin em seu primeiro jogo na Copa Hopman

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/07/2023 - 18:48 Compartilhe

“Ainda não acredito que ganhei Wimbledon”, admitiu nesta sexta-feira (21) Carlos Alcaraz, campeão no último domingo aos 20 anos de seu segundo torneio de Grand Slam, e que começou a disputar em Nice, na França, a Copa Hopman, uma competição por equipes mistas.

Alcaraz estreou na competição com uma vitória de virada sobre o belga David Goffin (111º), 4-6, 6-4 e 10-8.

Mais cedo, sua companheira de equipe, Rebeka Masarova (72ª), havia perdido para Elise Mertens (30ª) por 7-6 (7/2), 2-6 e 10-5.

Além dos resultados, a simples presença de Alcaraz em Nice gerou uma expectativa enorme. Horas antes de entrar em quadra, o jovem espanhol conversou com os jornalistas, cinco dias depois da histórica vitória em Wimbledon, onde derrotou na final em cinco sete o sérvio Novak Djokovic.

“Ainda não acredito que ganhei Wimbledon e derrotei Novak. Acho que vai levar alguns dias para a ficha cair”, declarou o fenômeno espanhol, que havia vencido seu primeiro Grand Slam no ano passado no US Open.

Para explicar a vitória sobre o sérvio, depois de uma derrota nas semifinais de Roland Garros diante do próprio Djokovic, numa partida em que sofreu com cãibras, o atual número 1 do mundo considerou que “não estava bem preparado mentalmente” antes do duelo em Paris.

“Eu me preparei melhor do que em Roland Garros, com exercícios mentais antes do jogo que me ajudaram a estar mais relaxado. Em Roland Garros, não consegui lidar com a pressão”, explicou.

Sobre a presença na Copa Hopfman, Alcaraz afirmou: “Eu queria estar aqui para disputar este torneio. Não estamos acostumados a jogar com as mulheres, em duplas mistas, queria viver esta experiência”, completou o espanhol, que confessou “não ter tocado em uma raquete desde domingo”.

Após a Copa Hopman, Alcaraz tem previsto disputar o Masters 1000 de Toronto, que começa em 7 de agosto. Em seguida, jogará o Masters 1000 de Cincinnati (a partir de 13 de agosto).

“Toronto é importante, encaro cada torneio dizendo a mim mesmo que posso ganhar, mas é claro que meu principal objetivo é o US Open”, que começa em 21 de agosto e onde Alcaraz defenderá o título.

ebe/ol/chc/iga-dr/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias