Edição Da Semana

Número dois do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz vai em busca, neste domingo, às 20h, do título do Masters 1000 de Indian Wells. na Califórnia, e para isso precisa frear o russo Daniil Medvedev, que vem de 19 vitórias seguidas.

“Ele é uma parede. Ele devolve tudo e faz bolas impossíveis. Já falei com a minha equipe que devolve bem no angulo da quadra e, mesmo assim, ainda está ganhando o ponto. Ele é um devolvedor magnífico, um jogador de tênis incrível. Terei que trazer meu melhor repertório para fazer winners contra ele”, disse o espanhol que jogou uma vez em 2021, na grama de Wimbledon, e foi derrotado.

“Acho que naquela época ele era o número 2 do mundo e eu tinha acabado de entrar no circuito. Eu não era um jogador experiente. Foi um jogo estranho para mim. Agora, é totalmente diferente. Já tenho experiência, ou pelo menos mais que nesse jogo, e sei como devo jogar contra ele. Já treinei várias vezes com ele, então não é novidade para mim. Será um jogo totalmente diferente. Será quase como nossa primeira partida entre nós dois.”

O espanhol derrotou o italiano Jannik Sinner na noite deste sábado e comentou: “Me sinto genial. Este é um torneio que adoro jogar e do qual tenho ótimas lembranças, pois joguei minha primeira semifinal da Masters aqui e contra o Rafa. É muito especial para mim.”

Como vice-líder do ranking e com três finais em três torneios no ano, Alcaraz é tido como favorito em quase todos os jogos, mas não concorda: “Eu não acho que é assim. Não me vejo como favorito em todos os jogos e acho que não devo vencer todos os jogos. Tenho meus objetivos em mente e as coisas que tenho que fazer na minha cabeça. Isso é tudo que penso sobre o jogo. Tento aproveitar cada jogo e fazer o que tenho que fazer. É isso, não penso em mais nada.”

Sobre o número 1 do mundo que será concretizado com o título, ele apontou: “Eu sei que vai, mas vou tentar não pensar muito nisso. Como eu disse antes, eu só penso nas coisas que tenho que fazer. Acho que contra o Daniil vai ser um jogo muito tático, muito duro. Terei que fazer as coisas perfeitas para vencê-lo.”



