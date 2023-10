Alcaraz confirma participação no Rio Open de 2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/10/2023 - 18:14 Compartilhe

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, confirmou nesta terça-feira (3) sua presença no Rio Open de 2024, principal torneio de tênis da América do Sul.

“Queria anunciar a vocês que em 2024 vou voltar a jogar no Rio Open. É um torneio que me encanta por tudo o que consegui, adoro jogar diante do público brasileiro”, disse Alcaraz em um vídeo divulgado pela organização do torneio.

O espanhol é o primeiro tenista confirmado para a 10ª edição do Rio Open, que já teve como campeões Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem e Diego Schwartzman.

Alcaraz vai participar pela quarta vez do torneio carioca, onde em 2022, aos 19 anos, se tornou o atleta mais jovem a conquistar um título de ATP 500.

Na edição passada, afetado por problemas físicos, ele caiu na final para o britânico Cameron Norrie.

O Rio Open, um dos primeiros torneios da temporada de tênis, será disputado no Jockey Club Brasileiro de 17 a 25 de fevereiro do ano que vem.

raa/cl/cb/dd

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias