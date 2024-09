Alcaraz comanda e Time Europa fatura título da Laver Cup de virada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2024 - 19:26 Para compartilhar:

Sob o comando do tenista espanhol Carlos Alcaraz, o Time Europa buscou uma forte virada neste domingo e se sagrou campeão da Laver Cup, em Berlim. Os europeus venceram por 13 a 11 depois que o Time Mundo encerrou o sábado com 8 a 4 no placar geral. A reviravolta contou com a liderança do número três do mundo, que venceu suas duas partidas no dia.

No total, Alcaraz venceu três dos quatro jogos que disputou ao longo do fim de semana, na cidade alemã. A derrota veio somente nas duplas, logo no primeiro dia, ao lado do alemão Alexander Zverev. Com estas performances, o espanhol confirmou a boa fase numa temporada em que venceu dois dos quatro Grand Slams do ano.

Neste domingo, ele definiu o triunfo do Time Europa ao superar o americano Taylor Fritz, vice-campeão do US Open, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Pelo formato da Laver Cup, a pontuação aumenta a cada dia de disputa. Então, se na sexta cada vitória valia um ponto, no domingo o triunfo rendia três pontos para cada time vencedor.

Até a noite de sábado, o Time Mundo era o grande favorito para se sagrar campeão pela terceira vez consecutiva, principalmente em razão dos fracos desempenhos de Zverev e do russo Daniil Medvedev ao longo do fim de semana.

A situação começou a mudar na primeira partida do dia, em que os europeus precisavam vencer para continuar com chances de vitória. Alcaraz e o norueguês Casper Ruud derrotaram os americanos Ben Shelton e Frances Tiafoe por 6/2, 7/6 (8/6). Na sequência, o Time Mundo sustentou a liderança no placar geral em mais uma derrota de Medvedev, desta vez para Shelton por 6/7 (6/8), 7/5 e 10/7.

Em situação crítica, novamente os europeus precisavam vencer para seguirem com chances. Com o apoio da torcida, o local Zverev derrotou Tiafoe por 6/7 (5/7), 7/5 e 10/5, forçando a disputa do jogo final, valendo o troféu desta edição. E aí Alcaraz confirmou o favoritismo individual, derrotando Fritz, em sua primeira participação na Laver Cup.