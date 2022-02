Alcaraz brilha, conquista o Rio Open e alcança feito Espanhol de 18 anos é o mais jovem a vencer um ATP 500

O jovem Carlos Alcaraz, de 18 anos, brilhou na quadra central Guga Kuerten neste domingo e conquistou o título do Rio Open, seu maior caneco na carreira e apenas segundo como profissional, da série ATP 500.

O tenista derrotou o argentino Diego Schwartzman, 14º colocado e terceiro favorito, por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 6/2 após 1h26min de duração.

Alcaraz se torna o mais jovem a vencer um título de um ATP 500, com 18 anos e nove meses, superando Jannik Sinner que tinha 19 anos e 11 meses com o troféu de Washington, nos EUA, conquistado ano passado. Esse tipo de torneio só perde em importância para os nove Masters 1000 e os quatro Grand Slams.

Carlos impede que Schwartzman se torne o primeiro bicampeão da história do Rio Open que completa oito edições. Ele se junta a Rafael Nadal (2014) e David Ferrer (2015).

Pelo troféu, o atual 29 do mundo será o 20º colocado no ranking desta segunda-feira entrando pela primeira vez no top 20.

O jogador venceu sua primeira partida de ATP justo na competição em 2020 aos 16 anos.

O jogo

A partida teve um primeiro set duro, bem disputado com games mais longos até a quebra de Alcaraz para fechar no fim por 6/4. No segundo set o espanhol abriu confortáveis 5/1 com confiança e diante de um pregado argentino que havia jogado 5h35min em duas partidas no sábado. Ele fechou no game de saque com firmeza e se ajoelhou em quadra. Foi seu maior feito no tênis e de uma curta e promissora carreira.

