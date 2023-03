Alcaraz bate Sinner e enfrentará Medvedev na final de Indian Wells

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/03/2023 - 22:46 Compartilhe

O tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu neste sábado o italiano Jannik Sinner e jogará sua primeira final do Masters 1000 de Indian Wells contra o russo Daniil Medvedev, na qual pode recuperar o posto de número 1 do mundo.







Alcaraz, que ocupa a segunda posição do ranking da ATP, atrás do sérvio Novak Djokovic, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-3, em uma hora e 52 minutos de partida.

Aos 19 anos, o espanhol tentará conquistar seu terceiro troféu de Masters 1000 no domingo em uma eletrizante decisão contra Medvedev, o tenista em melhor forma atualmente no circuito.

O russo, também ex-número 1 do mundo, vem de uma sequência de 19 vitórias e venceu o único confronto entre ambos, no torneio de Wimbledon em 2021.

“Eu sou um cara ambicioso. Quero jogar contra os melhores jogadores do mundo”, ressaltou Alcaraz. “Sempre digo que se você quer ser o melhor, tem que vencer os melhores, e eu diria que Daniil é o melhor jogador neste momento”.

“Sua sequência de vitórias é incrível. Vai ser um desafio difícil, mas estou preparado e mostrarei o melhor de mim na final”, prometeu.

Contra Sinner, o espanhol foi de menos a mais em um duelo entre dois dos melhores jogadores da nova geração, com duas vitórias para cada lado em seus encontros anteriores.

O italiano, que eliminou Alcaraz em Wimbledon no ano passado, queria a revanche de sua derrota dois meses depois no US Open, onde ambos protagonizaram um jogo memorável de mais de cinco horas.





“Estou muito feliz com a atuação de hoje e por chegar à minha primeira final aqui”, comemorou Alcaraz. “Jannic é obviamente um grande jogador. Vamos ter uma grande rivalidade durante anos. Isto não acaba aqui, vamos jogar muitos grandes jogos”.

– De menos a mais –





Recuperado de um problema na coxa que o prejudicou na final do Rio Open em fevereiro, Alcaraz continua sem perder um set em seus cinco jogos em Indian Wells, onde quer escrever seu nome em uma lista de cinco títulos de Federer e Djokovic e três de Nadal.

Neste sábado, o espanhol deixou Sinner sem sua desejada segunda final de Masters 1000, após sua derrota dois anos atrás no Aberto de Miami contra o polonês Hubert Hurkacz.

O italiano, que conta com sete títulos da ATP, vem dando mostras de que está mais confiante e na quinta-feira eliminou o americano Taylor Fritz, atual campeão e ídolo local.

Sinner e Alcaraz protagonizaram um primeiro set equilibrado, no qual o espanhol, sem ainda mostrar seu melhor tênis, tentou conter os riscos.

Alcaraz foi o primeiro a conseguir uma quebra e abriu 4-2, mas Sinner reagiu e com nove pontos consecutivos virou o placar para 4-5.

Com 5-6, Alcaraz errou um voleio fácil e jogou uma direita na rede para dar um set point para Sinner, mas conseguiu se salvar com uma deixada arriscada.

A vitória no tiebreak foi se desenhando para o espanhol em um golpe de sorte que desviou na rede depois de uma longa troca de bolas quando o placar marcava 3-3.

Sinner sentiu a derrota no primeiro set e teve seu saque quebrado no primeiro game de serviço no segundo set, que Alcaraz aproveitou para em seguida fazer 3-0 com um memorável ponto em um lob que levantou os quase 16 mil torcedores presentes na quadra central.

O italiano não jogou a toalha, mas não conseguiu devolver a quebra, enquanto Alcaraz jogava cheio de confiança.

“Eu sabia que tinha que subir meu nível para passar por Jannik”, disse o espanhol. “O primeiro set foi muito equilibrado, mas o segundo eu me acalmei os ânimos e mais relaxado, essa foi a chave de tudo”.

gbv/cl/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias