Alcaraz avança à segunda rodada do US Open após desistência de Koepfer

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, avançou para a segunda fase do aberto dos Estados Unidos nesta terça-feira (29) após a desistência, por lesão, do alemão Dominik Koepfer no segundo set.

Koepfer, número 75 do ranking da ATP, torceu violentamente o tornozelo esquerdo logo no primeiro game da partida, quando ia devolver uma bola com um backhand.

Ao ser atendido, o alemão recebeu uma atadura no tornozelo e, apesar das visíveis limitações físicas, continuou jogando até confirmar a sua desistência, quando Alcaraz já vencia por 6-2 e 3-2 após uma hora de jogo.

“Não é a melhor forma de avançar de fase, mas devo dizer que eu estava jogando bem”, reconheceu Alcaraz.

“É preciso dar crédito a ele. Espero poder reencontrá-lo na quadra e que ele se recupere logo”, acrescentou o espanhol, sobre o adversário desta terça-feira.

Carlos Alcaraz, atual campeão do US Open e buscando seu terceiro troféu de Grand Slam aos 20 anos, enfrentará na próxima fase o sul-africano Lloyd Harris, número 177 do ranking da ATP.

Harris “é um grande jogador, tenho que estar muito concentrado”, reconheceu. “Já treinei com ele algumas vezes e o conheço um pouco, mas obviamente vai ser difícil”.

No seu reaparecimento em Nova York, depois da impressionante vitória no ano passado, em que também foi coroado como o mais jovem número 1 do ranking da ATP, Alcaraz foi recebido com uma enorme ovação na quadra central de Flushing Meadows, a maior do mundo (com capacidade para 23.000 espectadores).

Ao entrar na quadra “senti a mesma energia do ano passado. Foi um ótimo começo de jogo”, agradeceu. “Me senti muito bem na quadra e espero poder continuar neste nível”

