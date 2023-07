Alcaraz avança à 3ª rodada e Tsitsipas ganha batalha de dois dias contra Murray em Wimbledon

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2023 - 15:31 Compartilhe

Carlos Alcaraz é especialista no saibro, mas continua somando bons resultados na temporada de grama. Depois de conquistar o título no Torneio de Queen’s, há duas semanas, o líder do ranking da ATP somou sua sétima vitória seguida no piso e a segunda em Wimbledon ao superar o francês Alexandre Muller por 3 a 0, parciais de 6/4, 7/6 (7/2) e 6/3.

Mesmo não sendo brilhante, o espanhol foi melhor durante o tempo todo para avançar à terceira rodada, na qual enfrentará o chileno Nicolás Jarry, que jamais chegou nesta fase no Grand Slam. O jogo de Alcaraz foi presenciado por Simon Le Bon, vocalista da banda Duran Duran.

“Terceira rodada! Feliz pelo apoio na quadra central de Wimbledon. Agora é recuperar e descansar. Amanhã (sexta-feira) vamos de novo”, agradeceu em suas redes sociais o número 1 do mundo.

Foram 2h35 de jogo na quadra central. E foi Alcaraz quem sofreu no começo do primeiro set, tendo de salvar três break points quando perdia por 2 a 1. O espanhol quebrou na sétima parcial e depois fechou em 6/4. Sempre pressionando, Muller levou o set seguinte ao tie-break. Mas saiu com 5 a 0 contra na decisão e acabou novamente derrotado, por 7/6 (7/2).

O equilíbrio no terceiro set durou até 4 a 3, quando Alcaraz quebrou e depois sacou para fechar em 6 a 3 no segundo match point. Agora ele se reencontra com o chileno Nicolás Jarry, de quem ganhou de virada no Rio Open. O rival se garantiu com 7/5, 5/7, 6/3 e 6/4 sobre o australiano Jason Kubler.

O dia em Londres não foi bom para os tenistas ingleses. Depois de ver seu jogo adiado por causa do estouro do horário da programação de quinta-feira, quando vencia Stefanos Tsitsipas por 2 a 1, Andy Murray acabou perdendo os dois sets disputados no dia para o grego e foi eliminado após linda batalha, com 6/7 (3/7), 7/6 (7/2), 6/4, 6/7 (3/7) e 4/6.

Já Cameron Norrie, cabeça de chave 12, foi surpreendido pelo americano Christopher Eubanks por 6/3, 3/6, 6/2 e 7/6 (7/3). Outros favoritos que caíram foram o australiano Alex de Minaur (15º cabeça) e o italiano Lorenzo Musetti (14º). Holger Hune (6º), Jannik Sinner (8º) e Alexander Zverev (19º) se classificaram.

BRASIL EM QUADRA

O País foi representado nas duplas nesta sexta-feira e o saldo foi de uma vitória e uma derrota. Ingrid Martins e a belarussa Lidziya Marozava estrearam bem, com 6/0 e 6/3 contra as australianas Alicia Barnett e Olivia Nicholls. Já nas mistas, Luisa Stefani e Rafael Matos caíram em jogo pela segunda rodada, com virada diante do italiano Andrea Vavassori e da russa Liudmila Samsonova, parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 2/6.

