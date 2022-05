Alcaraz atropela Zverev e conquista Masters 1000 de Madri

O jovem Carlos Alcaraz venceu o Masters 1000 de Madri neste domingo ao derrotar o alemão Alexander Zverev por 6-3 e 6-1 na final.





Depois de eliminar Rafael Nadal nas quartas e Novak Djokovic nas semifinais, Alcaraz conquistou seu segundo Masters 1000 da temporada, contra o atual campeão do torneio de Madri em apenas uma hora e dois minutos.

Encorajado por suas vitórias contra o número 1 e o número 4 do mundo, Alcaraz venceu o número 3 em uma final rápida, na qual Zverev em nenhum momento encontrou soluções para contra-atacar.

Alcaraz mais uma vez provou sua agressividade no primeiro set, que foi decidido no sexto game, quando o espanhol quebrou o saque do oponente para abrir 4 a 2.

O jovem de 19 anos de Murcia confirmou o 5-2 com o seu saque conseguindo assim uma vantagem que lhe permitiria vencer o set.

Alcaraz foi mais uma vez letal com seus dropshots, que o alemão não conseguiu alcançar, tentando agredi-lo com seu saque.

Ele se mostrou sempre muito confiante contra Zverev, que parecia incapaz de encontrar uma maneira de neutralizar a pressão de seu adversário.

No segundo set, Alcaraz voltou a quebrar o saque do alemão no terceiro game com um magnífico dropshot, abrindo o caminho para sua vitória.

No game seguinte, o espanhol quebrou novamente o saque do alemão, que mandou duas bolas cruciais na rede e que se mostrava cada vez mais desanimado, sem encontrar uma maneira de reagir.

Com 5 a 1 no placar e Zverev sacando, o alemão conseguiu salvar três match points, mas na quarta, uma dupla falta deu a vitória ao espanhol.

