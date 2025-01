Alcaraz atropela Nishioka e vai à 3ª rodada do Aberto da Austrália

Determinado a vencer o único Grand Slam que falta em seu currículo, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, avançou para a terceira rodada do Aberto da Austrália nesta quarta-feira (15), ao derrotar com tranquilidade o japonês Yoshihito Nishioka (N.65).

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-0, 6-1 e 6-4, em apenas uma hora e 21 minutos.

“Quando menos tempo passar em quadra, especialmente no início, melhor”, disse o espanhol de 21 anos após a vitória.

Um dos favoritos ao título, Alcaraz, cujo melhor desempenho em Melbourne foi as quartas de final no ano passado, atropelou Nishioka desde o início do duelo, fechando o primeiro set em apenas 18 minutos e com só quatro pontos perdidos.

Muito eficiente no saque (14 aces), fundamento que trabalhou para evoluir na pré-temporada, o número 3 do mundo continuou a todo vapor no segundo set e só diminuiu o ritmo no terceiro, no qual bastou apenas uma quebra para selar a vitória.

