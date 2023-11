Álbum de casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz é encontrado no lixo; cantora esclarece

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2023 - 1:57 Para compartilhar:

Wanessa Camargo se manifestou nesta quarta-feira, 15, acerca do álbum de fotos de seu casamento com Marcus Buaiz que foi encontrado em uma caçamba de lixo. O item foi recuperado em Goiânia e chegou às mãos do “Balanço Geral”, da Record TV, que divulgou o caso curioso.

Segundo a cantora, o álbum encontrado pertence à empresa que fez as fotos do evento, em 2007. “Os meus [álbuns] estão guardados comigo aqui em casa! Esse que foi encontrado era da empresa de Goiânia que fez as fotos! Inclusive a empresa é da minha prima, que me disse que eles estavam sentindo falta do álbum, e provavelmente algum funcionário fez o descarte por engano”, escreveu ela, em um comentário no Instagram.

O fato foi confirmado pelo fotógrafo e proprietário Edgar Oliveira, que explicou ao “Balanço Geral”: “Nós tínhamos esse álbum de mostruário, um portfólio. Como era muito antigo, nós o colocamos no acervo da empresa. Não sei como foi parar em uma caçamba.”

Ainda ao programa da Record TV, Marco Bilim, homem que encontrou o item em Goiânia, relatou que tentou entrar em contato com a família da artista pelas redes sociais, mas não obteve resposta.

Dentre as fotos do compilado, é possível ver registros de famosos como Zezé di Camargo, pai de Wanessa, Preta Gil, Adriane Galisteu e mais.

Exclusivo no #BalançoGeral: quem se desfez do álbum de casamento de Wanessa e Marcos Buaiz? Confira na #AHoraDaVenenosa ➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/LS7g0awXXJ — Balanço Geral (@balancogeral) November 15, 2023

Ao vivo na #AHoraDaVenenosa: Fabíola Reipert mostra os detalhes do álbum de casamento de Wanessa e Marcus Buaiz que foi encontrado em caçamba de lixo 👀 pic.twitter.com/odqVfkzd8D — Balanço Geral (@balancogeral) November 15, 2023

Após 17 anos de matrimônio, Wanessa e Marcus anunciaram a separação em maio de 2022. Os dois, que são pais de José Marcus (11) e João Francisco (9), posteriormente engataram relacionamentos com outras celebridades: ela, com o ex-namorado, Dado Dolabella; ele, com a atriz Ísis Valverde.

