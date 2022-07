Álbum com fotos inéditas de Hitler em Roma é achado na Itália

ROMA, 8 JUL (ANSA) – Os policiais do Núcleo de Tutela do Patrimônio Cultural (TPC) encontraram um álbum de fotografias inéditas da visita do líder nazista Adolf Hitler a Roma em maio de 1938 na casa de um colecionador, informaram as autoridades italianas nesta sexta-feira (8).

Ao todo, 38 imagens em preto e branco documentam os preparativos da visita feita por Hitler pela “cidade eterna”, onde se reuniu com aliados italianos e desfilou junto com o ditador fascista Benito Mussolini na via dos Fóruns Imperiais.

O álbum foi devolvido ao arquivo histórico de Luce, na Cinecittà, durante cerimônia que contou com a presença do diretor do local, Enrico Bufalini, e dos agentes do TPC de Roma.

Em uma das fotografias destaca-se o Coliseu à noite, onde podem ser vistos os preparativos para o desfile. Em outras fotos está o Altare della Patria e a Piazza dell’Esedra cercados por carros da época e a grande fonte em funcionamento.

A coleção de fotos foi apreendida em maio de 2020 pelos carabineiros na casa de um colecionador de L’Aquila, acusado de ter colocado o álbum à venda em um conhecido site de comércio de vários documentos roubados ilegalmente de arquivos históricos da Itália.

Na ocasião, os investigadores suspeitaram que as imagens fossem um “bem de significativa importância histórica e de elevado interesse cultural”. Todas as fotografias têm o carimbo “Luce” na frente e foram tiradas por Maceo Casadei e Edoardo D’Accurso, ambos fotógrafos do Instituto Luce.

Desta forma, “a colaboração com o Luce, com especialistas da superintendência arquivista e bibliográfica do Lazio, bem como da Cinecittà, foi imediata e fundamental”, explicaram os policiais.

A presença do número de série impresso no catálogo permitiu que os estudiosos do Instituto Luce notassem imediatamente sua ausência nos arquivos fotográficos da Cinecittà, além de perceber a falta dos negativos relativos às imagens. Ou seja, os documentos são completamente inéditos.

De acordo com as autoridades italianas, a restituição do álbum, ordenada pelo Tribunal de L’Aquila durante um julgamento, “trouxe o importante documento de volta ao seu local original, onde finalmente poderá ser estudado e consultado pelo público”.

(ANSA)