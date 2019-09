Alberto Valentim renova os ânimos do Avaí para voltar a vencer no Brasileirão

Se existe algo que nunca parece ter fim com o técnico Alberto Valentim é a confiança no trabalho. A goleada do Avaí sofrida para o Grêmio por 6 a 1, na rodada passada, não tira o ânimo de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Ele quer os jogadores de cabeça erguida contra o Bahia, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 22.ª rodada, vai promover algumas mudanças e não abrirá mão de escalar três atacantes no esquema 4-3-3.

“O que passou, passou. Temos que pensar sempre no próximo jogo, sempre em dar o melhor e sempre em vencer. O resultado no Sul foi atípico, mas é preciso reconhecer a força do Grêmio dentro de seu campo. É hora da gente mostrar que também somos fortes em nosso campo”, discursou Valentim, na tentativa de animar a todos, principalmente os seus jogadores.

Com apenas 16 pontos, o time catarinense não vai conseguir sair da zona de rebaixamento mesmo se vencer, porém vai continuar sonhando com a sua terceira vitória na competição. Por enquanto, venceu os times alternativos do Athletico-PR, fora, e do Atlético-MG, em casa, ambos por 1 a 0.

Em relação ao time, algumas mudanças estão certas. O lateral-direito Léo e o zagueiro Ricardo, que cumpriram suspensão automática, retornam nas vagas de Iury e Zé Marcos, respectivamente. Lucas Frigeri vai assumir o gol, uma vez que Vladimir machucou o joelho em Porto Alegre.

Recuperado de dores musculares, Lourenço deve voltar ao ataque no lugar de Ferrareis. A principal dúvida, porém, está no meio de campo, onde João Paulo pode ter uma nova chance como titular no lugar de Matheus Barbosa.

Com a sequência de jogos e viagens, a comissão técnica pegou leve neste final de semana. A sexta-feira foi livre, no sábado apenas quem não jogou treinou e a última movimentação ocorreu neste domingo. Um treino de posicionamento, seguido de um descontraído rachão, uma forma de relaxar antes dos momentos tensos do jogo.