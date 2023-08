Alberto Fernández celebra entrada da Argentina no Brics

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/08/2023 - 12:01 Compartilhe

BUENOS AIRES, 24 AGO (ANSA) – O presidente da Argentina, Alberto Fernández, comemorou nesta quinta-feira (24) o anúncio da entrada do país, em 1º de janeiro de 2024, no Brics (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul), junto com Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã e Etiópia.

Em uma publicação no Twitter, Fernández disse que a adesão é “um novo passo na consolidação daquela Argentina fraterna e aberta ao mundo que sempre sonhamos, como protagonistas de um destino comum em um bloco que representa mais de 40% da população mundial”.

Para ele a medida “é uma política de Estado, porque ficou demonstrado que assim aumentamos as nossas possibilidades de abertura para novos mercados e consolidação nos existentes, favorecendo fluxos de investimentos que criem empregos, incrementando as exportações e desenvolvendo a aplicação de novas e melhores tecnologias”.

Alberto Fernández também ressaltou: “A adesão ao Brics não exclui outras instâncias de integração e ainda menos o orgulhoso pertencimento da Argentina ao sistema multilateral das Nações Unidas”.

“O difícil contexto global existente confere ao bloco uma relevância singular e faz dele um ponto de referência geopolítica e financeira, que atualmente representa 30% do PIB [Produto Interno Bruto] mundial”, acrescentou.

O presidente afirmou também estar “convencido de que os países do Brics têm um papel decisivo ao projetar uma arquitetura financeira global que leve em conta exigências de crescimento, comércio, investimentos e bem-estar social em um contexto marcado pela crise do sistema multilateral, desaceleração da economia mundial, fenômenos de inflação generalizada e insustentabilidade da dívida externa”. (ANSA).

