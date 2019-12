Alavés salva um ponto contra Leganés com gol nos minutos finais

O Alavés (15º) somou um ponto importante na luta contra o rebaixamento ao empatar em 1 a 1 em casa com o Leganés (19º) com um gol no final, nesta sexta-feira pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

A equipe madrilenha, penúltima colocada, chegou a abrir o placar aos 43 minutos de jogo com o dinamarquês Martin Braithwaite, mas o Alavés foi buscar o empate a nove minutos do apito final com Joselu Mato.

O Alavés terminou assim com uma sequência de duas derrotas consecutivas.

No sábado, o líder Barcelona visita a Real Sociedad, quarta colocada, no duelo de maior destaque do fim de semana. O Real Madrid, segundo colocado empatado em pontos com o Barça, encara o Valencia (8º) no domingo.

Os dois gigantes se enfrentam na próxima quarta-feira (18) no clássico espanhol, no Camp Nou.

– Programação e resultados da 17ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Alavés – Leganés 1 – 1

– Sábado:

(09h00) Granada – Levante

(12h00) Real Sociedad – Barcelona

(14h30) Athletic Bilbao – Eibar

(17h00) Atlético de Madrid – Osasuna

– Domingo:

(08h00) Getafe – Valladolid

(10h00) Celta Vigo – Mallorca

(12h00) Espanyol – Betis

(14h30) Sevilla – Villarreal

(17h00) Valencia – Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 15 11 1 3 41 18 23

2. Real Madrid 34 15 10 4 1 32 11 21

3. Sevilla 31 16 9 4 3 20 15 5

4. Real Sociedad 27 16 8 3 5 26 18 8

5. Getafe 27 16 7 6 3 24 16 8

6. Athletic Bilbao 26 16 7 5 4 19 12 7

7. Atlético de Madrid 26 16 6 8 2 16 10 6

8. Valencia 26 16 7 5 4 26 23 3

9. Granada 24 16 7 3 6 23 20 3

10. Osasuna 23 16 5 8 3 22 18 4

11. Betis 22 16 6 4 6 22 27 -5

12. Levante 20 16 6 2 8 20 25 -5

13. Villarreal 19 16 5 4 7 28 24 4

14. Valladolid 19 16 4 7 5 14 18 -4

15. Alavés 19 17 5 4 8 18 24 -6

16. Eibar 15 16 4 3 9 15 28 -13

17. Mallorca 14 16 4 2 10 16 28 -12

18. Celta Vigo 13 16 3 4 9 12 23 -11

19. Leganés 10 17 2 4 11 12 28 -16

20. Espanyol 9 16 2 3 11 10 30 -20

bds/dr/am