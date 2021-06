Alanis Morissette muda visual e choca fãs em programa de TV

Durante uma participação no programa “Today”, Alanis Morissette chocou os fãs ao aparecer totalmente diferente. A cantora, conhecida por seus cabelos escuros e franja, surgiu loira e com os fios mais curtos. O apresentador questionou a mudança, e a artista respondeu que não sabe exatamente o que a fez mudar.

“Eu nem faço ideia, acabei de ter um filho, então foram há uns dois meses, não faço ideia. Acho que todo mundo brincou com os cabelos durante a pandemia porque estávamos todos meio isolados”, contou Alanis. A cantora anunciou uma turnê, que comemora os 25 anos do álbum “Jagged Little Pill”, para 2021/2022 com 35 shows na América do Norte, Europa e Oceania.

