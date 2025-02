Alane Dias faz contagem regressiva para o Carnaval com look de relógios reciclados

Faltando duas semanas para o desfile da Acadêmicos do Grande Rio na Sapucaí, Alane Dias propôs uma contagem regressiva por meio do look criado para o último ensaio de quadra da escola, nesta terça-feira, 17.

A musa da agremiação apostou em um top de frente única com gola alta e uma microssaia compostos de cerca de 400 relógios de pulso reciclados. O material foi coletado em relojoeiros do Pará – terra natal de Alane, que será homenageada pela tricolor de Duque de Caxias no Carnaval de 2025.

“A gente nomeou essa produção como ‘Tá chegando a hora’, porque é assim que me encontro: contando os minutos para viver esse momento! Acompanhar esse pré-Carnaval tem sido incrível. Ver toda a preparação, visitar a escola e o barracão… É um preparo gigante, que envolve muitas pessoas e um amor gigante pela arte. A cada dia que passa, fico mais animada para o desfile – e um pouquinho ansiosa também”, conta a artista.

Mãe de Alane, Aline Dias é responsável pelo styling do visual e assina a confecção do design com Davi Azevedo. “Essa ideia é quase poética”, brinca. “Quisemos chamar as pessoas para entrarem nessa expectativa também. Além disso, escolhemos usar, em mais um ensaio, um look feito de material reciclado. Todos os relógios estavam danificados, já não funcionavam mais e seriam descartados.”

As peças também estão presentes nos acessórios da musa, como nos brincos e braceletes. A tradicional flor, que vem sendo usada como um amuleto, dá o toque final ao visual, sendo presa aos pulsos da atriz.

Alane vai estrear no Carnaval do Rio neste ano, em um desfile cujo samba-enredo exalta a cultura paraense, com o tema “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”. A apresentação da Grande Rio cruzará o sambódromo na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março.